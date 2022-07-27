Antalya OSB sanayicisi okuluna sahip çıkıyor

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sanayicileri, Antalya OSB Teknik Koleji’ndeki öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması için bir kampanya başlattı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren sanayicilerin kurduğu Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği (OSİAD) Yönetimi, Antalya OSB Teknik Koleji’nde eğitim gören öğrenciler için, anlamlı bir kampanya başlattı. OSİAD Başkanı Erdal Kılıç önderliğinde başlatılan kampanya çerçevesinde, Antalya OSB Teknik Koleji’nde eğitim gören 600’e yakın öğrencinin eğitim giderlerine destek olmak için, okulun sevk ve idaresini üstlenen Antalya OSB Eğitim ve Kültür Vakfı’na nakdi bağışta bulunuldu. OSİAD Başkanı Erdal Kılıç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Enis Arın, Fatin Tapçı, Özgür Tokgöz, Funda Çelik, Mehmet Atılgan ve Burçin Ekici adına oluşturulan bağış çeki, Antalya OSB Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Ali Bahar’a takdim edildi.

Bölge sanayicisine çağrı

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar’ın kararlı bir mücadele sonucunda Antalya OSB Teknik Koleji’ni bölgeye kazandırdığını, bu sayede kalifiye iş gücü ihtiyacına kalıcı bir çözüm getirildiğini aktaran Başkan Kılıç, “Sayın Ali Bahar ve ekibine bu önemli eseri bizlere kazandırdıkları için ne kadar teşekkür etsek azdır. Antalya OSB Teknik Koleji sayesinde gençlerimiz geleceğe umutla bakmaya başlamış, sanayicilerimizin en önemli sorunlarından biri olan kalifiye iş gücü ihtiyacına, kalıcı bir çözüm sunulmuştur. OSİAD Yönetimi olarak bu eserin hem sürdürülebilirliğine hem de daha iyi imkânlara sahip olması için gereken desteği sağlamak adına, bir kampanya başlattık. Üyelerimizden ve sanayicilerimizden, Antalya OSB Teknik Koleji’nde eğitim gören öğrencilerimizin daha iyi imkânlara sahip olması için, Antalya OSB Eğitim ve Kültür Vakfı’na gereken desteği sağlamalarını rica ediyoruz. Dernek Yönetim Kurulu olarak, kampanyanın startını vermek için ilk bağışı bizler yaptık ve bağış çekimizi Sayın Ali Bahar’a takdim ettik. Üyelerimizin ve sanayicilerimizin de aynı özveriyi gösterip Antalya OSB Teknik Koleji’ne sahip çıkacaklarından şüphemiz yoktur” dedi.

Başkan Bahar’dan teşekkür

OSİAD’ın hassasiyetini ve ortaya koydukları iradenin kendisini oldukça duygulandırdığını aktaran Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Antalya OSB’nin gelişimindeki en önemli unsur Bölge sanayicisinin bizlere duyduğu güven ve kayıtsız şartsız sunduğu destektir. Sanayicilerimiz her koşulda arkamızda sarsılmaz bir kale gibi durmaktadır. Başta Antalya OSB Teknik Koleji olmak üzere, Bölgemize ve şehrimize kazandırdığımız her bir eserin ve elde etiğimiz başarıların sahibi de itici gücü de onlardır. OSİAD Başkanı Erdal Kılıç ve ekibi, Bölgemizin gelişip güçlenmesi için büyük bir özveri ile çalışmaktadır ve ellerini taşın altına koymaktan hiçbir zaman geri durmamıştır. Gençlerimizin daha iyi imkanlara sahip olması için başlattıkları bu kampanya ve yaptıkları bağış, OSİAD’ın Antalya OSB için ne büyük bir şans olduğunun bir başka kanıtıdır. Değerli başkana ve yönetim kurulu üyesi sanayicilerimize, hassasiyetleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.