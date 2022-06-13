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Antalya OSB Gündüz Bakımevinde mezuniyet sevinci

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Gündüz Bakımevinde mezun öğrenciler, mezuniyet sevincini kep atarak kutladı.

ANTALYA 13.06.2022, 11:44
Antalya OSB Gündüz Bakımevinde mezuniyet sevinci

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Gündüz Bakımevinde mezun öğrenciler, mezuniyet sevincini kep atarak kutladı.

Antalya OSB Gündüz Bakımevinde, mezuniyet sevinci yaşandı. Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen törende, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ilkokula başlayacak 6 yaş grubu öğrencilere, mezuniyet belgeleri takdim edildi. Mezuniyet belgelerini Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin ile Gündüz Bakımevi Müdürü Ayşe Özlem Özel’den alan öğrenciler, başarılarını ve sevinçlerini kep atarak kutladı.

Performansları ile göz doldurdular

Öğrenci velilerinin yoğun ilgi gösterdiği tören, öğrenci korosu ile başladı. Öğretmenleri ile birlikte şarkılar söyleyen minikler, izleyenlerden büyük alkış aldı. Mezuniyet töreni ve yılsonu gösterisi için aylar öncesinden çalışmalara başlayan minikler, hazırladıkları dans gösterileri ile ailelerine unutulmaz saatler yaşattı. Yaşları 2 ile 6 arasında değişen minikler, özenle hazırlanmış sahne kıyafetleri kadar, performansları ile de göz doldurdu.

“Önceliğimiz eğitim”

Mezun öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, gündüz bakımevinde evrensel standartlarda eğitim verip, çocukları en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını ifade etti. Antalya OSB’de eğitime yapılan yatırımı hatırlatan Bahar, “Gündüz Bakımevimiz, daha açıldığı ilk yıl, Antalya’nın en iyi kreşlerinden biri olmuştu. Geride bıraktığımız 6 yılın sonunda, Antalya’nın en iyi kreşi olduğumuzu görmekten büyük bir onur duyuyorum. Şu an 86 çocuğumuza eğitim verirken, bunun iki katı kadar sıra bekleyen öğrenci olduğunu bilmek, bu teveccüh, bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu yoğun talebin, fiziki şartlar nedeniyle henüz gerektiği gibi karşılanamaması üzücü olsa da gündüz bakımevimizin hizmet ve eğitim kalitesini artırmak için kendimiz ile yarış halindeyiz. Daha iyiye ve güzele ulaşana kadar da çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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