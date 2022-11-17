Antalya Orman Çiftliği’nde buğday tohumları toprakla buluştu

Kepez Belediyesi, Antalya Orman Çiftliği’nde 3. sezon ekimlerine başladı. Başkan Hakan Tütüncü’nün de katılımıyla 65 bin metre kare alana daha önceki hasattan elde edilen 2 ton ekmeklik buğday tohumu ekildi.

Kepez Belediyesi’nin tarımsal üretime dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Kirişçiler Mahallesi’nde kurduğu Antalya Orman Çiftliği’nin bereketli toprakları buğday tohumuyla buluştu. Antalya Orman Çiftliği’nde 65 bin metrekare alana, daha önceki hasattan elde edilen 2 ton ekmeklik buğday tohumu ekildi. Antalya Orman Çiftliği’nin 3. sezon buğday ekimine katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, traktörün sürücü koltuğuna oturarak, ekim öncesi tarlanın sürülmesine yardım etti. İşçilere kolaylıklar dileyen Başkan Tütüncü, bereketli bir yıl olması temennisinde bulundu. Antalya Orman Çiftliğindeki buğday ekimine Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar da katıldı.

Milli ekonominin temeli ziraat

Antalya Orman Çiftliği’nde 3. sezon ekim heyecanı yaşandığını dile getiren Başkan Hakan Tütüncü, “Çiftliğimizde bugün buğday tohumu ekimlerini gerçekleştirdik. Bir belediyenin bir çiftlik kurması ve orada tarımsal üretime yönelik bir takım faaliyetlerde bulunması çok özel anlam ifade eden bir şey. Biz burada 200 dönümlük bir çiftliğin içindeyiz. Etraftaki yaklaşık 500 -600 dönüm arasındaki alanlarda ekimler yaptık. Bu ekimlerin sadece metre kare olarak değerlendirilmesinin ötesinde çok büyük çarpan etkisi var. Biz bu ekimlerle beraber bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Antalya Orman Çiftliği bunun için var. Özellikle pandeminin tedarik zincirlerini bozduğu, gıda krizlerini beraberinde getirdiği, gıdaya ulaşımda ciddi problemlerin yaşandığı bir ortamda ‘milli ekonominin temeli ziraat’tır anlayışıyla bizim 1 metre kare alanı dahi boş bırakmamamız gerekiyor. O sebepten dolay özel bir farkındalığa dikkat çekmek istedik. Bu amaçla yapılan çiftliğimizde 3. sezona giriyoruz. Ekimlerimiz hayırlı uğurlu olsun“ dedi.

Çocuklar için tarım okulu

Antalya Orman Çiftliğinde yaz mevsiminde de ekimlerin devam ettiğini belirten Başkan Tütüncü, “Çiftliğimize yazın sebze ve meyve ektik. Burada, çocuklarımıza bir tarım okulu anlamında son derece güzel bir model uygulanıyor. Toprağın kıymeti tarımsal üretimin değeri 70’den 70’e herkese Antalya Orman Çiftliği vasıtasıyla hissettiriliyor. O yüzden biz geleceğin en önemli sektörü olan tarım sektörünü çok daha etkin bir hale getirmek, çalışarak verimliliği artırmak bakımından farklı bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Ve çiftliğimizde de bu gibi programlar uyguluyoruz“ diye konuştu.

Ürünler paylaşılıyor

Antalya Orman Çiftliğinden elde edilen ürünlerin vatandaşlarla paylaşıldığına da değinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Hem tohumluk olarak halkımızla paylaşıyoruz, hem de buranın samanını hayvancılıkla geçinen hemşerilerimizle paylaşıyoruz. Geri kalan hasılatı da un ve ekmeğe dönüştürerek yine hemşerilerimizle paylaşıyoruz. Burası üreten, ürettiğini hemşerileriyle paylaşan, bununla beraber içinde bulunduğumuz zamanda tamda çok ihtiyacımız olan tarımsal üretimin ne kadar gerekli olduğunu dikkat çeken bir proje “ dedi.