Antalya Orman Çiftliği’nde buğday tohumları filizlendi

Kepez Belediyesi’nin Antalya Orman Çiftliği’ne ektiği buğday tohumları filizlendi.

Tarımsal üretime dikkat çekmek ve atıl arazileri üretime kazandırmak isteyen Kepez Belediyesi, Kirişçiler Mahallesi’nde 200 dönüm araziye Antalya Orman Çiftliği kurdu ve ilk buğday hasadını tarlaları yanan köylülerle, elde edilen ekmekleri de ilçe sakinleriyle paylaştı. Kepez Belediyesi, ikinci hububat ekimini de Kasım ayında gerçekleştirdi. Antalya Orman Çiftliği’ndeki ekime Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de katıldı.

“Yemyeşil ovaya dönüştü”

Kepez Belediyesi’nin Antalya Orman Çiftliği’ne ektiği buğday tohumları yağmurlarla beraber filiz verdi. Buğday tohumlarının filizlenmesiyle Antalya Orman Çiftliği, yemyeşil ovaya dönüştü. Kepez Belediyesi, tarımsal üretime kazandırdığı Antalya Orman Çiftliği’nden hasat zamanında iyi bir verim alabilmek içinde buğday tarlalarının bakımını da büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Orman Çiftliğinin ürettiklerini halkı ile paylaşan, üretim sevinçlerinin mutluluğunu da beraber yaşayan bir çiftlik olduğunu söyledi.