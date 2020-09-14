Antalya Orman Çiftliği ekime hazırlanıyor

Kepez Belediyesi, 200 dönümden oluşan Antalya Orman Çiftliğinin tarlalarını ekime hazırlıyor. Ekim sezonunda çiftliğin toprağı, buğday tohumuyla buluşacak.

Kepez Belediyesi, tarımsal üretime katkı ve farkındalık sağlamak amacıyla Kirişçiler bölgesinde 180 dönümlük arazi üzerinde Antalya Orman Çiftliği kuruyor. İş makineleriyle, çiftliğin tarlaları makiler ve kayalardan temizlenerek, hububat ekimine hazır hale getiriliyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, çiftlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Proje alanında yapılan çalışmalar hakkında bürokratlarından bilgi alan Tütüncü, bu dönem ki en heyecan verici çalışmalarının başında Antalya Orman Çiftliği projesinin geldiğini söyledi.

“Tarımın önemine dikkat çekeceğiz”

Özellikle son yıllarda tarımın kıymetinin ve değerinin daha iyi anlaşıldığını belirten Başkan Tütüncü, şunları söyledi: “Bu konuda toplumda, kurumlarda, bilim dünyasında, entelektüel camiada çok önemli bir farkındalık meydana geldi. Önemli bir tarım ülkesiyiz. Dolayısıyla tarımdan elimizi, ayağımızı çekemeyiz. Tam tersine bize asrın vermiş olduğu imkanları en güzel şekilde kullanarak, tarıma yeni ufuklar açmak düşer. Bu nedenle Antalya Orman Çiftliği’nin çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Kepez’de, 200 dönüm arazinin üzerine inşa edeceğimiz bu orman çiftliğinde, ilerici bir bakış açısıyla dikkatleri tarıma çekmeyi düşünüyoruz. Burada tabii ekilebilir alanlarının ne kadar önemli olduğunun da altını çizeceğiz”

“Çiftliğin üretimi Antalya ile paylaşılacak”

Tütüncü, Antalya Orman Çiftliğinin, üreten, ürettiklerini vatandaşlarla paylaşan, tarımsal üretime dikkat çeken ve yaşayan bir mekan olacağının altını çizdi. Çiftliği, ekim sezonuna hazırladıklarını aktaran Başkan Tütüncü, “Şu an 200 dönüm arazinin planlamasını yapıyoruz. Ekim sezonuna çiftliğimizin tarlalarını hazır hale getirmeye yönelik çalışmaları başlattık. Ekim sezonunda çiftliğimizde ilk hububat ekimini yapacağız. Sonra o tohumların yeşermesini, olgunlaşmasını ve meyveye durmasını birlikte izleyeceğiz. Daha sonra elde ettiğimiz ürünü hemşehirlerimizde paylaşacağız” dedi.

“Yaşayan ve eğiten bir çiftlik olacak”

Bu projenin Kepez’in tarihine geçeceğinin altını çizen Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tabii burada sadece üretim yapılmayacak. Burası yaşayan bir çiftlik olacak. Antalya Orman Çiftliğinde üreticilere eğitimler de verilecek. Antalya’da tarımla uğraşan ciddi bir nüfus var. Ama bu nüfusun çocuklarının daha bilinçli bir çiftçilik ve üreticilik yapmak gibi bir hedefleri de var. O çocukları hedeflerine bu çiftlikte motive edeceğiz.

Ekmeğimizi, aşımızı büyüten eğitim çalışmalarıyla da Antalya Orman Çiftliği, tarımsal alanda bambaşka bir fonksiyon ifa eden yerel yönetim projesi olacak. Ben inanıyorum ki, bu proje Kepez’in yerel yönetimler tarihine de geçecek önemli projelerinden birisi olacak.

Ekim dönemi geldiğinde tohumu toprakla buluşturacağız. Özel projeler bizi çok heyecanlandırıyor. Yıllar içerisinde Antalya Orman Çiftliği gelişecek, değişecek, güzelleşecek ama mutlaka tarıma farklı bir kapı aralayacak çok özel bir tesis olacak.

Antalya Orman Çitliğinde, ekim alanları, mandıra, ziraat meslek lisesi, meyve bahçeleri, köy sosyal yaşamı ve hobi bahçeleri olacak. Çiftlikte pamuk, zeytin, narenciye, turfanda, üzüm, hububat, susam üretimi yapılacak. Çiftlikte tropikal meyve bahçeleri, çiçek seraları, botanik park da olacak.