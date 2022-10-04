Antalya merkezli suç örgütü operasyonu: 37 gözaltı

Antalya merkezli 9 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 37 kişi gözaltına alındı, 8 şüphelinin aranması devam ediyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası Antalya merkezli 9 ilde belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 37 şüpheli yakalandı. 37 şüphelinin 28 farklı suç eylemine karıştığı, operasyon çerçevesinde 8 kişinin ise arandığı belirtildi.