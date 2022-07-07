Antalya Kurban Bayramı’na hazır

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ve kente gelen ziyaretçilerin Kurban Bayramını rahat ve huzurlu geçirebilmesi için tüm önlemlerini aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi kurban kesim işleminin hijyenik ortamlarda yapılabilmesi için 3 noktada kurban kesim hizmeti verecek. Vatandaşlar Muratpaşa İlçesi Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı ve Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı ile Döşemealtı Kömürcüler Mahallesi’nde bulunan hayvan pazarında bayramın 1 ve 2’nci günlerinde ücretsiz kurban kesim hizmetinden yararlanabilecek. Büyükşehir Belediyesi’nin Serik, Elmalı ve Kaş-Demre kesimhaneleri de bayramın birinci ve ikinci günü büyükbaş hayvanların kesimi için vatandaşların kullanımına açık olacak.

Hayvan yakalama timi

Kurbanlıklarını elinden kaçıran vatandaşların mağdur olmaması için bir ekip hazır bekleyecek. Vatandaşlar, “Hayvan Yakalama Timi”ne Alo Zabıta 153 ve 444 94 20 numaralı ABİM hattından ulaşarak yardım isteyebilecek.

Bayram ve 15 Temmuz’da ulaşım ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşların bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için ücretsiz ulaşım kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği resmi plakalı otobüsler, Antray ile nostalji tramvayı 4 günlük Kurban Bayramı boyunca ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde ücretsiz yolcu taşıyacak.

ASAT bayrama hazır

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü de tedbirleri en üst düzeye çıkardı. Vatandaşlar herhangi bir arıza ve şikayet için ALO ASAT 185’i, 0530 676 67 67 numaralı Whatsapp ihbar hattına bildirimde bulunabilecek.

Zabıta görev başında

Bayram süresince Zabıta Dairesi Başkanlığı görev başında olacak. Zabıta ekipleri halkın, mezarlıkları rahat ziyaret edebilmesi için gereken önlemleri alacak. Vatandaşlardan gelen şikâyetlere de anında müdahale edilecek. Vatandaşlar şikâyetlerini ALO 153 numaralı zabıta merkezine bildirebilecek.

İtfaiye 7/24 görevde

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de bayram boyunca görev başında olacak. Merkez grup başta olmak üzere, 45 istasyonda görevli 652 itfaiye personeli muhtemel bir yangına karşı 24 saat hazır olacak. Vatandaşlar, yangın ihbarlarını 112 numaralı telefona bildirebilecek.

Çevre sağlığı iş başında

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri bayram öncesinde yoğunlaştırdığı vektörel mücadeleye tatil süresince devam edecek. Hayvansal atıklar nedeniyle artabilecek sinek oluşumlarının önüne geçmek için görev başında olacak ekipler kesim noktalarında ilaçlama yapacak. Kesim yerlerinden çıkan hayvansal atıklar bertaraf edilecek.

Sosyal tesisler ve mesire alanları bayramda açık

Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET A.Ş. tarafından işletilen sosyal tesisler Kurban Bayramı’nda hizmetlerine devam edecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tophane Çay Bahçesi Kurban Bayramı’nın 1. Günü saat 14.00 -24.00 saatleri arasında hizmet verecek. Diğer günlerde ise normal saatlerinde 08.30-24.00 saatleri arasında vatandaşların hizmetinde olacak. Tünektepe Sosyal Tesisi ve Teleferik Tesisi ise orman yangını sonrası başlatılan bakım onarım çalışmaları nedeniyle bayramda hizmet veremeyecek.

ANET A.Ş tarafından işletilen Topçam ve Sarısu Mesire alanları da Kurban Bayramı tatilinde de piknikçilere hizmet vermeye devam edecek. Bayram boyunca Topçam Mesire Alanı 06.00-21.00, Sarısu Mesire Alanı 07.00-21.00, Sarısu Kadınlar Plajı ise 08.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Halk Et Satış Mağazaları ise arife günü 09.00-19.00 saatlerinde hizmet verirken 9-13 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak.