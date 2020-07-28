Antalya Korkuteli’nde bayram öncesi 5 pozitif vaka tespit edildi
ANTALYA’NIN KORKUTELİ İLÇE KAYMAKAMI ÖMER CİMŞİT, SON 2 GÜNDE 5 YENİ POZİTİF VAKANIN TESPİT EDİLDİĞİNİ BELİRTEREK, VATANDAŞLARI HİJYEN, SOSYAL MESAFE VE MASKE KULLANIMI KONUSUNDA UYARDI.
ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Korkuteli ilçe Kaymakamı Ömer Cimşit, son 2 günde 5 yeni pozitif vakanın tespit edildiğini belirterek, vatandaşları hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyardı.
Kaymakam Cimşit, ilçedeki korona virüs durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Salgın çıktığı andan normalleşme sürecine kadar olan dönemde vatandaşların ve kamu kurumlarının iyi bir mücadele verdiğini belirten Cimşit, “Son 2 günde 5 yeni vakamız oldu. 1 tanesi Antalya’da yoğun bakımda, 4 tanesi ilçemiz devlet hastanesinde tedavi görüyor. Temaslıları ve aile yakınları ilçe sağlık müdürlüğümüz tarafından takip ediliyor” dedi.
"Maske takmayan çok fazla insan görüyoruz"
Kurumların ve vatandaşların sağlık personellerine yardımcı olmaları gerektiğini söyleyen Cimşit, “İlçemiz Hastanesinde olanların genel durumları iyi olup, takip ve tedavileri yapılmaktadır. Bayram öncesi ve süresince maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda hassasiyetimizi biraz daha artılarım. Sokakta maske kuralına uymayan çok fazla insan görüyoruz. Hem sağlığınızı korumak hem de idari para cezalarına maruz kalmamak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım, uymayanları idari makamlara bildirelim” ifadelerini kullandı.
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