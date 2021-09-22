Antalya Kitap Fuarı 15 Ekim’de açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Kitap Fuarı, 15-24 Ekim tarihleri arasında ‘Gelecek Bilgiyle Yeşerecek’ sloganıyla Cam Piramit’te 11’inci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Kitap Fuarı bu yıl pandemi önlemleri çerçevesinde 11’inci kez düzenlenecek. Antalya Kitap Fuarı 15 Ekim Cuma günü saat 15.00’da Cam Piramit’te ‘Gelecek Bilgiyle Yeşerecek’ sloganıyla kapılarını açacak. Kitap Fuarı’nın ilk günü ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da AKM’de bir konferans verecek. 10 gün boyunca 10.00 ile 20.00 saatleri arasında açık kalacak fuar boyunca birbirinden farklı yazarlar da okurlarıyla buluşacak.