Akdeniz Üniversitesi, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi ve TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu iş birliği ile “Antalya Kadın Yoksulluğu Çalıştayı” düzenlendi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (KATCAM), Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi ve TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde “Antalya Kadın Yoksulluğu Çalıştayı” düzenlendi. Geçen hafta deprem bölgesinde olduğunu hatırlatarak, tekrar geçmiş olsun dileklerini ileten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Depremden en çok etkilenenler kadınlar ve çocuklar. Birincisi biz kadınlar anatomik olarak daha fazla ihtiyaca sahibiz ve daha hassasız. İkincisi çocuğa, yaşlıya ve engelliye kadınlar bakmak zorunda. Türkiye’de maalesef eğitimde eşitsizlikle karşı karşıyayız. Çocukların eğitime erişim fırsatları aynı değil maalesef. Bir çocuğu eğitemezseniz, özellikle kız çocuklarını, kız çocuğu okumadığı için erken evlenmek zorunda bırakılıyor. Ve müptela olmak zorunda kalıyor ekonomik olarak. Evi terk etse donanımlı değil, işçilik yapsa erkekler gibi inşaatlarda dahi olsa çalışma fırsatı bulamayacak. Erkekler ise okumasa bile bir şekilde işe başlıyorlar. Kadınlar için bu mümkün olmuyor. Bu nedenle eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalı. Sadece eğitimde eşitsizlikten ziyade eğitim kalitesini de çok acil bir şekilde artırmamız gerekiyor. Eğitimde kaliteyi saygı ve sevgiyi temel referans alarak sorgulayan, ayakları yere basan, yeteneğini bilen, en az bir becerisi olan ve üreten eğitim sistemini gerçekleştirmeliyiz” dedi.

“Ayrımcılık güzel ülkemize yakışmıyor”

Torosların kırsal köylerinde bile cinsiyet farklılığı, eğitim hakkının ihlal edilmesi, aile içi şiddet gibi olumsuzlukların görülebildiğini söyleyen Rektör Özkan, “Gerçekten bilimden yargıya, eğitimden siyasete, spordan ticarete kadar her alanda büyük başarılara imza atmış kadınlarımız var. Ancak bu isimlerin sayısını artırmalıyız. Lider kadınlar dediğimizde hepimizin gözleri önüne aynı isimler gelmemeli. Bunun yolu da doğru bir eğitim modeliyle mümkün. Toplantımızın kadın yoksulluğu ile mücadele konusunda sağlayacağı katkı, oluşturacağı farkındalık nedeniyle çalıştayda emeği geçenleri tekrar kutluyor, siz değerli katılımcılara da katkılarınız için tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizde 30 milyon çalışanın üçte biri kadındır”

Deprem felaketinde hayatını kaybedenleri saygıyla andıklarını, yaralılara ve depremzedelere acil şifalar dilediğini söyleyen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ise, “Bu özel günde kalbimizin depremzedelerle özellikle deprem felaketi yaşayan kadınlarımızla olduğunu bilmenizi isterim. Depremler gibi doğal afetler kadınları daha fazla etkilemektedir. Deprem felaketinin bölgedeki yoksulluğu, yoksunluğu artırdığını biliyoruz. Bölgenin sosyolojik açıdan hızla kalkınması ve bu çerçevede çocuk ve kadınların hayatlarının hızlı bir şekilde düzeltilmesi noktasında büyük çaba harcamamız çözümler üretmemiz gerektiği açıktır. ATSO olarak aklımız elimiz kolumuz bölgede olmaya devam edecektir” dedi.

Bahar, “Ülkemizde kadın yoksulluğunun birinci kaynağının iş gücüne ve istihdama katılmasının düşük olması olduğu gerçektir. Ülkemizde 30 milyon çalışanın üçte biri kadındır. Genel ortalamaya değil genç nesle bakacak olursak erkeklerde yüzde 90-95 üzerindeyken, kadınlarda yüzde 50-55’i bulmaktadır. Kadınların iş gücüne katılımını sınırlayan birinci faktör ise ev işleridir” şeklinde konuştu.

Sonuçları rapor haline getirilecek

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Fulya Sarvan, çalıştaya üç üniversiteden değerli akademisyenlerin katıldığını belirterek, 40’dan fazla kamu kurumu ve özel kurumlardan katılımın olduğunu söyledi.

Yoksulluk kavramının akademik çalışmalarda yeniden bir anlam kazandığını ifade eden KATCAM Müdürü Doç. Dr. Gülay Yılmaz, yoksulluk ekonomik bir durumu tanımlamakla beraber yoksunluk kavramı ile değerlendirildiğinde toplumda kadının bu zamana kadarki konumunu açığa çıkardığını ifade etti. Yılmaz, çalıştayda değerlendirilecek konulara değinerek, alanında uzman kişilerin sunumlar gerçekleştireceğini söyledi.

Son yaşanan depremde en çok kadın ve çocukların etkilendiğine dikkat çeken TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu da çalıştayın sonuçlarının rapor haline getirilerek, paydaşlarla paylaşılacağını söyledi.

ATSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştaya Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, KATCAM Müdürü Doç. Dr. Gülay Yılmaz, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Fulya Sarvan, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu, akademisyenler ve uzmanlar katıldı.