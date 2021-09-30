Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali başlıyor

Kepez Belediyesi’nin, Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali 1 Ekim Cuma günü başlıyor. DokumaPark’ta 10 gün sürecek festivalde konser, söyleşi, show, tiyatro, halk dansları, defile ve workshoplar olacak.

Türkiye’nin dört bir tarafında kooperatifçilik çatısı altında güçlerini birleştirerek, el emeğini ekonomik değere dönüştüren kadın girişimciler Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali’nde buluşuyor. Kepez Belediyesi’nin çatısı altındaki Kadın Koordinasyon Merkezi işbirliğinde düzenlenecek Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali, 1-10 Ekim tarihlerinde DokumaPark’ta gerçekleştirilecek. 1 Ekim Cuma günü saat 18.00’da kapılarını aralayacak festival, kadın kooperatiflerine hem emeğini kazanca dönüştürme, hem de deneyimlerini paylaşma imkanı sunacak. DokumaPark’ta 10 gün sürecek festival konser, söyleşi, show, tiyatro, halk dansları, defile ve workshoplarla renklenecek. Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali, hafta içi 16.00 ile 23.00, hafta sonu ise 10.00 ile 23.00 saatleri arasında ziyaretçileri ağırlayacak.