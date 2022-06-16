Antalya iklim dostu kent olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) yürütücüsü olduğu MAtchUP projesi çerçevesinde “Antalya Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)” hazırlamak üzere ikinci çalıştay düzenlendi. Çalıştayda konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, " İklim dostu bir Antalya için sizlerle beraber ortak akılla, bilime, tekniğe, akla, mantığa dayalı bir eylem planını hazırlıyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği Ufuk 2020 Akıllı Şehirler ve Topluluklar Programı bünyesinde hibe almaya hak kazandığı MAtchUP Projesi ile enerji verimliliğini geliştirip sürdürülebilir kılarak daha yaşanabilir kentsel ortamlar oluşturulması hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. 8 farklı ülkeden enerji, ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojileri, entegre çözümlerin geliştirilmesi ve çoğaltılması yoluyla Avrupa Kentsel Dönüşüm sürecini güçlendirmeyi amaçlayan projenin lider kentlerinden biri olan Antalya’da, “Antalya Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)” hazırlanmasına yönelik ikinci toplantı meslek odaları temsilcileri, akademisyenler, STK temsilcileri, belediye ve kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katılımı ile Yıldız Kenter Sahnesi’nde yapıldı.

“İklim krizini artık herkes hissediyor”

Antalya Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nın son çalıştayı için bir araya geldiklerini söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, iklim krizinin artık bir gerçek olduğunu ve bütün dünyanın bunu kabul ettiğini belirtti. Atasoy, “İnsanoğlunun bir gerçeği kabul etmesi için maalesef yaşayarak tecrübe etmesi gerekiyor. İklim krizi bir gerçek ve bugün bu gerçekle bizzat yüzleşerek yaşıyoruz. Keşke bu kadar geç kalmasaydık. Artık 2050, 2100 felaket senaryolarını konuşuyoruz, tartışıyoruz ve antlaşmalar, sözleşmeler yapıyoruz. Geç kaldık. 2021 yılı sonunda ülkemiz Paris İklim Anlaşmasını onayladı” dedi.

“İklim krizini en çok hissedecek coğrafyadayız”

Yerel yönetimlerin iklimle ilgili geç kalmak gibi bir lükslerinin olmadığını söyleyen Atasoy, “Bunu önceden gören ve vizyon sahibi yerel yönetimler, bunun çalışmalarını herhangi bir ulusal eylem planını veya yasayı beklemeksizin yapmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediyesi, bunlardan bir tanesi. Çünkü biz iklim değişikliği ile ilgili yaşanacak krizi en çok hissedecek coğrafyada olduğumuzu biliyoruz. Biz bunun adımlarını, kılavuzunu, kitabını yazacağız. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Muhittin Böcek’in öncülüğünde iklim dostu bir Antalya için sizlerle beraber ortak akılla, bilime, tekniğe, akla, mantığa dayalı bir eylem planını hazırlıyoruz. Gerçek olan, yapılması gereken budur. Yoksa toplanalım, söyleşiler yapalım, kutuplar eriyor vesaire bir yere kadar. Bu şekilde olmaz. Artık eyleme geçme zamanı” diye konuştu

“Artık bir eylem planımız olacak”

Çevre ve doğa dostu Antalya hedefi ile göreve başladıklarını ifade eden Atasoy, “İlk çalışmalarımız da bu konuda oldu. Başkanımızın talimatı ile hemen İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü kurduk. Türkiye’nin ilk Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’nı hazırlayan belediyeyiz. Tarımda, peyzajda, turizmde, ulaşımda hatta kültür sanatta bile çevre odaklı, iklim değişikliğine uyumlu nasıl çalışmalara özen gösterdik. Her alanda uyum ve mücadele çalışmalarını başlattık. Önce kendimizden başlayalım dedik ve TSE’nin yaptığı titiz denetimleri sonucunda Türkiye’nin ilk iklim dostu resmi kurum belgesine layık görüldük. Bizim hedefimiz Antalya’nın iklim dostu olması. Bunun için mücadelemizi hep beraber yürütüyoruz. Çok yakında bir eylem planımız olacak ve ne yapacağımızı bilir vaziyette, emin adımlarla ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.