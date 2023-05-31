Antalya, ‘Hayvanat Bahçeleri’ toplantısına ev sahipliği yapacak
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE, TÜRKİYE’NİN 5 BÜYÜK HAYVANAT BAHÇELERİ YETKİLİLERİNİN KATILIMI İLE 2 HAZİRAN CUMA GÜNÜ ‘HAYVANAT BAHÇELERİ VE DOĞAL YAŞAM PARKLARI ÇALIŞMA TOPLANTISI’ DÜZENLENECEK.
ANTALYA 31.05.2023, 11:58
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye’nin 5 büyük hayvanat bahçesinin yetkililerinin katılımı ile 2 Haziran Cuma günü ‘Hayvanat Bahçeleri ve Doğal Yaşam Parkları Çalışma Toplantısı’ düzenlenecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçeleri ve Doğal Yaşam Parkları Çalışma Toplantısı’na ev sahipliği yapacak. Çalışma toplantısı, 2 Haziran Cuma günü saat 10.00’da Antalya Doğal Yaşam Parkı içerisinde; İzmir, Eskişehir, Bursa, Gaziantep ve Darıca Hayvanat Bahçeleri ve Doğal Yaşam Parklarının idari ve teknik personelinin katılımıyla gerçekleşecek. Hayvanat bahçelerinin yaban hayatına katkıları, proje ve çalışmalarının anlatılacağı toplantıda, ayrıca sorunlar ve çözüm önerileri de tartışılacak.