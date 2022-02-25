Antalya Havalimanı polis ve özel güvenlik personeli ödüllendirildi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye’nin dışarıya açılan en önemli kapılarından biri olan Antalya Havalimanı’nda görevli Polis Memuru ve Özel Güvenlik personeline 2021 yılındaki başarılı çalışmalarından dolayı ödül verdi.

Antalya Havalimanı’ndaki Polis Memuru ve Özel Güvenlik personeli, 2021 yılındaki başarılı çalışmalarından dolayı ödüllendirildi. Ali Natık Canca Eğitim Kompleksi’nde gerçekleştirilen törene Vali Ersin Yazıcı’nın yanı sıra Antalya Hudut Kapıları Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, İl Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Komutanı Murat Sezgin ve Antalya Havalimanı personeli katıldı.

Toplantının açılışında, 2021 yılında dış hatlardan gelen 8 milyon 982 bin 333 ile 9 milyon 903 bin 218 giden yolcu olmak üzere toplamda 17 milyon 885 bin 551 yolcunun giriş ve çıkış işlemlerinin seri, kesintisiz ve müşteri memnuniyeti ile kaliteyi en üst seviyeye çıkararak gerçekleştirildiği ifade edildi. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan en çok yolcu işlemi yapan personel performans tablosundaki ilk 10 Polis Memurunun da Antalya Havalimanı’ndan çıktığının altı çizildi.

“İç ve dış hat yolcu kapasitesi yüzde 134’lük artışla 82 milyona çıkarılacak”

Törende konuşan Antalya Hudut Kapıları Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, yeni sezon için havalimanındaki kapasitenin arttırma çalışmalarının hızlandırıldığını söyleyerek “2021 yılında üstün başarı gösteren Polis Memuru ve Özel Güvenlik hizmetinde bulunan arkadaşlarımıza yönelik tertip ettiğimiz törene hoş geldiniz. Antalya ülkemizin turizm lokomotifi durumunda bir şehir. Devletimizce yapılan isabetli yatırımlar gerekse de özel teşebbüsün dinamizmi sayesinde Antalya kısa sürede turizmde adından söz ettirmeyi başardı. İlimiz şuanda Akdeniz’in önemli bir turizm marka değerine ulaşmış bir şehir. Hiç şüphesiz ki bu başarıda sunulan hizmetlerin kalitesi yanında, profesyonelliğinde oldukça önem arz ettiğini görmekteyiz. Bu kapsamda özellikle turizm potasında devlet ve özel sektörün entegrasyonu ve birlikte hareket kabiliyeti kazanması çok önemli. Yeni sezon için havalimanımızdaki kapasite arttırma çalışmaları hızlandırıldı. Yapılacak revizyonlarla iç ve dış hat yolcu kapasitesi yüzde 134’lük bir artışla 82 milyona çıkarılacaktır” dedi.

“Başarılarınız daim olsun”

Sözlerine başarılı çalışmalarından dolayı havalimanında görevli çalışanları tebrik ederek başlayan Vali Yazıcı, “Bu başarılı çalışmalara tanıklık etmek ve ödüllendirmek için buradayım. 2021 yılında yaklaşık 18 milyon yolcunun giriş ve çıkış işlemlerini seri ve kesintisiz gerçekleştiren, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan en çok yolcu işlemi yapan personel sıralamasında ilk 10 içinde yer alan Havalimanı Emniyet Müdürlüğü personelimizi ‘Başarı Belgesi’ ile ödüllendirdik. Turizmin başkenti olan Antalya’mızda görev yapıyoruz. Buraya gelen misafirlerimizi öncelikle sizler karşılıyorsunuz. Daha sonra otellerimiz misafirleri ağırlıyor. Dünya standartlarında bir iş yapıyoruz. Otel ve benzeri hizmetleri sunuyoruz. Buradaki arkadaşlarımızda gerek hızlı gerekse kaliteli hizmetleriyle misafirlerimize güven veriyor. İlin Valisi olarak başta ödüllendirilen arkadaşlarımız olmak üzere tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun” şeklinde konuştu.

“2022 yılı için sektörün beklentisi olumlu”

Sektörün beklentisinin 2022 yılı için olumlu olduğunu aktaran Vali Yazıcı, “Sektörün ve herkesin beklentisi 2022 yılının 2019 yılından daha iyi olacağı yönünde. Bu bize şunu gösteriyor. 2022 yılında işimiz daha fazla olacak. Ama sıradan bir iş yapmadığımızı, ülkemizin turizm gelirlerinin üçte birinin şehrimizden karşılandığını düşünerek hareket ederek tüm zorlukların üstesinden geleceğiz. Biz ülkemizin dışa açılan penceresi Antalya’mızda 84 milyon insanımızı temsil ediyoruz. İşimizi düzgün yaparak, misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Havalimanımızın kapasite arttırma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş uzun sürmeyecek ve tarafların konuyu masada çözeceklerine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmasından sonra Vali Yazıcı, en çok yolcu giriş-çıkış işlemi yapan ilk üç personele, en çok sahte belge tespiti ve yakalaması yapan birinci personele, nizamiye giriş kontrol noktasında görevli üç personele başarı belgesi ve hediye takdim etti.