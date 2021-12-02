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Antalya Havalimanı 25 yılda 8,5 milyar Euro’luk kira getirecek

Bartın’da AK Parti teşkilatıyla bir araya gelen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı ile ilgili yapılan ihalenin detaylarını açıkladı. Bakan Karaismaioğlu, havalimanının 25 yıllığına işletilmesiyle 8,5 milyar Euro’luk kira bedelinin Türkiye’nin kasasına gireceğini söyledi.

ANTALYA 02.12.2021, 16:53
Antalya Havalimanı 25 yılda 8,5 milyar Euro’luk kira getirecek

Bartın’da AK Parti teşkilatıyla bir araya gelen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı ile ilgili yapılan ihalenin detaylarını açıkladı. Bakan Karaismaioğlu, havalimanının 25 yıllığına işletilmesiyle 8,5 milyar Euro’luk kira bedelinin Türkiye’nin kasasına gireceğini söyledi.

Bartın’da bir dizi açılış ve ziyaret gerçekleştiren Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Bartın teşkilatını da ziyaret etti. Burada Antalya Havalimanı ihalesinin yapıldığını ve dünyanın bu ihaleyi takip ettiğini açıklayan Bakan Karaismailoğlu, 19 yıldır yapılan büyük işlere karşı taş üstüne taş koymayanların eleştiri yaptığını kaydetti.

Yatırımcılar ve bürokratların tehdit edildiğini ancak Türkiye’nin geleceği için ter dökmeye devam ettiklerini aktaran Bakan Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı’nın 25 yıllığına işletilmesiyle ilgili şöyle dedi:

"Dün bir ihale yaptık. Antalya Havalimanı ihalesi. Dünyanın takip ettiği ihaleydi. 19 yıldır bir taraftan yapılan büyük işler ve bir taraftan hayatları boyunca taş üstüne taş koymayanların eleştirilerine karşı Türkiye o kadar büyüyor ki. Önce yatırımcıları tehdit ettiler bir şey olmadı. Sonra bürokratları korkutmaya çalışıyorlar. Yine bir şey olmuyor. Çünkü herkes AK Parti hükumetleri ve bütün bakanlıklarımız Türkiye’nin geleceği için ter dökmeye devam ediyorlar. Dün yapılan Antalya Havalimanı ihalesi 2026 sonrasındaki 25 yıl kiralama için yapıldı. 2026 yılına kadar ihaleyi alacak yüklenici 760 milyon Euro’luk bir yatırım yapacak. Hem bu yatırımı yapacak hem 2026 sonrasında 25 yıllık işletme için de devlete 8,5 milyar Euro’luk bir kira bedeli ödeyecektir. Bu 8,5 milyar Euro’luk kira bedelinin yüzde 25’ini peşin olarak ödeyecektir. Önümüzdeki 90 gün içerisinde 2 milyar 138 milyon Euro’luk bir kira bedeli ülkemiz kasalarına girecektir. Bu açık şeffaf olan ihaleye katılan firmalar da Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye firmalarıdır. Yatırımcıları tehdit edenler bir tarafta Türkiye’ye olan güveni gösteren apaçık bir ihaledir yaptığımız ihale. Dünyanın bütün büyük yatırımcı kuruluşları Türkiye’ye yatırım yapmak için sıraya girmiş vaziyettedir. Bu da Türkiye’ye olan güvenin açık bir eseridir. Bu projeler bu ihaleler devam edecektir. Bu büyük ölçekli projelerle ülkemize sürpriz yapmaya devam edeceğiz. Türkiye bütün dünyanın gıptayla baktığı cazibe merkezi bir yerdir. Hiç kimseden bu yatırım düşmanlığı yaptıklarına aldanmayın. Bizim ülkemize yapacağımız vatandaşımıza, milletimize yapacağımız hizmetimizi artıracak her türlü eleştirinin başımızın üstünde yeri var. Ama vatanımıza milletimize olan hizmeti aksatacak bütün çalışma arkadaşlarımızın moral, motivasyonunu bozacak eleştirileri hiç kaale almıyoruz. Ülkemizin gelişmesi, büyümesi yolunda bütün ekip olarak kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı fark etmiyor devam edecek. 700 bine yakın çalışma arkadaşlarımızla birlikte ülkemizin her bir köşesinde çalışıyoruz. Vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Yaşam standartlarını yükseltiyoruz bunlar artarak devam edecektir."

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