Antalya hallerinde işlem gören meyve Ocak ayında son 4 yılın ortalamasında

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Ocak ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerinin değişimleri, 2022 Ocak ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

Domates miktar endeksi yıllık yüzde 36.43 fiyat endeksi yüzde 142.87 arttı. Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 32.95, fiyat endeksi yüzde 107.31 arttı. Meyve miktar endeksi yıllık 46.04 artarken, fiyat endeksi yüzde 1.32 azaldı.

“Domates ve sebzede fiyat artışı”

Ocak ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre aylık domateste yüzde 20.45, sebzede yüzde 22.35 ve meyvede ise yüzde 5.91 azalırken, miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre yıllık domateste yüzde 36.43, sebzede yüzde 32.95 ve meyvede ise yüzde 46.04 arttı. Miktar endekslerindeki değişimler, aylıkta toplu biçimde azalırken yıllıkta toplu biçimde artış gösterdi. Bu değişimler, tüm kalemlerde son 7 yılın Ocak ayları için dikkat çekici oldu. Özellikle fiyat endekslerindeki yıllık değişimler domateste rekor artış, sebzede rekora yakın artış ve meyvede ise rekor düşüş olarak gerçekleşti.

“Meyvede fiyat düştü”

Domates fiyat endeksi, geçen yılın Ocak ayına göre yıllık yüzde 142.87’lik artış gösterirken. Bu artış, son 7 yılın açık ara yükseliş rekoru oldu. Ocak ayı itibariyle yıllık gerçekleşmelerde sebze miktar endeksindeki yüzde 32.95’lik artışa rağmen fiyat endeksi yüzde 107.31 artış gösterdi. Bu artış, son 7 yılın en yüksek ikinci ocak ayı artışı oldu. Meyve miktar endeksindeki yıllık yüzde 46.04’lük artışa karşılık fiyat endeksi yüzde 1.32 azaldı.

Bir önceki aya göre aylık domates işlem miktar endeksi, Ocak ayında yüzde 20.45 azalırken, işlem fiyatı endeksi aylık yüzde 73.21 artış gösterdi. Son 4 yılın Ocak ayları endekslerinde ortalama miktar azalışı ve en yüksek fiyat artışı gerçekleşti. Bir önceki aya göre aylık sebze işlem miktar endeksi, Ocak ayında yüzde 22.35 azalırken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 50.11’lik artış gösterdi.

Son 4 yılın Ocak ayları sebze miktar ve fiyat endekslerinde en düşük ikinci miktar azalışına karşılık en yüksek ikinci fiyat artışı gerçekleşti. Bir önceki aya göre aylık meyve işlem miktar endeksi Ocak ayında yüzde 5.91, işlem fiyat endeksi ise yüzde 1.41 azaldı. Antalya hallerinde işlem gören meyvenin 2022 yılı Ocak ayı endeks değişimleri, miktarda ve fiyatta son 4 yılın ortalamasında seyretti.