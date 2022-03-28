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Antalya Genç Girişimciler Kampı tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Genç Girişimciler Kampı, eğitim programı tamamlandı. Kamp sonunda ilk üçe giren takımlara hem Büyükşehir Belediyesi hem de Antalya Teknokent tarafından, girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmede verilen destek programı olan kuluçka desteği ödülleri verildi.

ANTALYA 28.03.2022, 12:31
Antalya Genç Girişimciler Kampı tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Genç Girişimciler Kampı, eğitim programı tamamlandı. Kamp sonunda ilk üçe giren takımlara hem Büyükşehir Belediyesi hem de Antalya Teknokent tarafından, girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmede verilen destek programı olan kuluçka desteği ödülleri verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, girişimcilik, liderlik ve network konularında üniversite öğrencilerini güçlendiren bir ağ olan University4Society’nin Akdeniz Üniversitesi yapılanması ve Antalya Bilim Üniversitesi Friends2Society iş birliği ile organize edilen ve Büyükşehir Belediyesinin de gençleri desteklediği “Antalya Genç Girişimciler Kampı / Bootcamp Antalya 2022 sona erdi.

“Genç fikirler buluştu”

Cam Piramit’te düzenlenen ve 48 saat aralıksız süren kampta genç girişimcilere sunum teknikleri eğitimi verildi. Genç Girişimciler Kampı’nda katılımcı 13 takım, mentörlar ve alanında uzman eğitimcilerle fikirlerini paylaştı ve hızlandırılmış bir eğitim programına tabi tutuldu. İş fikri bulma ve yalın kanvas, MVP ve sunum teknikleri eğitimleri verildi. Eğitimin sonunda mentörlerin ve gençlerin puanladığı takımlardan ilk üçe kalan takım belirlendi. Codi, Events 2 Students ve Palbox takımları ilk 3’e girmeyi başardı. Gençlik Meclisi özel ödülü ise Space Science and Technology takımı kazandı.

“Dereceye giren projelere destek ödülü”

Bootcamp Antalya 2022’de dereceye giren Damla Özdemir, Zehra İrem Dik, Nisa Yalçın, Sıla Soyat ve Sena Nur Karaçullu’dan oluşan Codi takımı ‘Kuponun Eğlenceli Hali’ başlıklı online alışverişlerde tüketicilerin fiziksel olarak pasifleşmiş olması nedeniyle sosyal hayatın kısıtlanmasının önlenmesi için insanların hareket etmeye teşviş etmek için uygulama geliştirme projesiyle kazandı. Aykut Öksüz, Batuhan Tanrıkulu, Ecem Hazarhun, Fatih Eren Özçelik ve Sude Turhan’dan oluşan Palbox ekibi ise yaşlanmakta olan nüfusa yönelik mobil destekli senkronize sağlık takip programı ile dereceye girdi. Events 2 students ise Bora Berke Yıldız, Alihan Bekdaşoğlu, Abdulkadir Özer ve Nazlıcan Taş ekibi ile öğrencinin etkinliğe, etkinliğin de öğrenciye en kolay şekilde ulaşabileceği bir platform oluşturma fikri ile dereceye girmeye hak kazandı. Space Science and Technology takımı ise Spectr Zirai Takip Sistemi projesiyle Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi özel ödülü kazandı.

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