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Antalya Gazeteciler Cemiyeti 2019 yılı basın ödülleri açıklandı

ANTALYA’DA 2019 YILI BASIN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU. İHLAS HABER AJANSI (İHA) MUHABİRLERİNDEN İSA AKAR, SUAT METİN VE KAMERAMANLARINDAN BURAK YALMAN’A ÖDÜL VERİLDİ.

ANTALYA 01.09.2020, 12:01
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Antalya Gazeteciler Cemiyeti 2019 yılı basın ödülleri açıklandı

Antalya’da 2019 yılı basın ödülleri sahiplerini buldu. Yarışma sonunda İhlas Haber Ajansı (İHA) 6 dalda ödüle layık görüldü.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) 2019 yılı Antalya Basın Ödülleri yarışmasında dereceye girenler açıklandı. Her yıl Antalya dışından davet edilerek oluşturulan jüri yerine, bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle Antalya’da görev yapan gazeteciler arasından oluşturulan jüri eserleri değerlendirdi. AGC Başkanı Mevlüt Yeni, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeler çerçevesinde ödül töreni etkinliği tarihi konusunda, ödül alan gazeteciler ve üyelere net bir tarih veremediklerini belirterek, "Bunun için çok üzgünüz. Güç şartlar altında değerlendirmeye aldığımız, dereceye giren tüm meslektaşlarımızı, bu zor dönemde kutluyor, tek temennimizin geçmiş yıllarda olduğu gibi tekrar kucaklaşmak, birlik beraberlik içerisinde ödül törenimizi ve etkinliklerimizi gerçekleştirmeyi umuyoruz" dedi.

Antalya Basın Ödülleri yarışma jürisi bu yıl şu isimlerden oluştu:

"AGC Genel Sekreteri ve Jüri Başkanı Haşmet Öyken, AGC Mali Sekreteri Rasim Gündüz, AGC Başkan Yardımcısı Şifa Çiçek, AGC Genel Sekreter Yardımcısı Ersin Aydın, AGC Yönetim Kurulu Üyeleri Muhammet Ahmet Öcal ve Ahmet Demir, AGC Denetim Kurulu Başkanı Uğur Keskin."

Yazılı Basında Yılın Gazetecileri

Son Haber Gazetesi’nden Ömer Yetgin, ‘Yürek burkan tablo’ haberiyle, İHA Muhabiri İsa Akar’da ’Teknoloji mezara girdi’ haberiyle yazılı basında yılın gazetecileri ödülüne layık görüldü. Araştırma-inceleme dalında Akdeniz Gerçek Gazetesi’nden Nizamettin Özman, ‘Gelin kardeş olalım’ yazı dizisiyle ödüle layık görüldü. Röportaj dalındaki ödül de Antalya Körfez Gazetesi’nden, ‘Kalbinden doğuranlar’ haberiyle Fatşh Haktan Coşkun’a verildi.

Güncel yazı dalında Akdeniz Gerçek Gazetesi’nden Songül Başkaya’ya, ‘Değerini bilmediğimiz Antalya’ yazısıyla verildi. Spor haberinde ödül verilemedi. Ekonomi dalında ‘Milli servet hurdaya çıktı’ haberiyle İHA Muhabiri Suat Metin’e ödül verildi. Turizm dalında Hürriyet Gazetesi’nden Ceren Deniz, ‘Küçük kasabadan turizmin başkentine’ haberiyle ödüle layık görüldü.

Televizyon dalı

Televizyon dalında da ödüller sahiplerini buldu. Haber dalında Kanal V’den Mehmet Akif Arıcı, ‘Kemer değil, ölüm tokası’ haberiyle ödüle layık görüldü. Program dalında ödül de, yine Kanal V’den Ali Buldu’ya, ‘Yüksektansiyon Vali Karaloğlu ile denizaltında’ programıyla verildi. En iyi görüntü dalında ödül, ‘Ucuz halı için birbirlerini ezdiler’ haberiyle İHA Kameramanı Burak Yalman’a verildi.

Haber Fotoğrafı

Her yıl geleneksel olarak yapılan yarışmada haber fotoğrafları da değerlendirildi. Güncel haber fotoğrafı dalında ‘ölümün kıyısında’, spor haber fotoğrafı dalında ise ‘gururlu rekor’ fotoğraflarıyla İHA Muhabiri Suat Metin ödüle layık görüldü. Çevre ve turizm fotoğrafı dalındaki ödül de ‘dalgalarla dans’ fotoğrafıyla İHA Muhabiri İsa Akar’a verildi. Kültür sanat haber fotoğrafı dalında ise ödüle değer eser bulunamadı.

Yılın Radyocusu

Yılın radyocusu ödülü TRT Antalya Radyosu’ndan Gıyasettin Koray Turgan’a ‘Emin Alıner ile Kaleiçi özel röportaj’ isimli programıyla verildi. Sayfa tasarım ödülüne ise Antalya Körfez Gazetesi’nden Abdullah Yüksek layık görüldü.

Genç iletişimci ödülüne de katılım olmadı.

Nuri Dağtekin Özel Ödülü, AGC’ye verdiği desteklerden dolayı cemiyet kurucularından basın emekçisi Abdülkadir Kalender’e verildi. AGC Kurum Özel Ödülü de Antalya Gazeteciler Cemiyetine ve Antalya ekonomisi ve turizmine kattığı değerden dolayı SUNİS Hotel Grubu’na (Su Otel) verildi.

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