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Antalya Emniyetinde görev değişiklikleri

Antalya Emniyet Müdürlüğünde naklen ve terfien yapılan atamalar kapsamında birim amirleri değişti. 2021 yılı genel atama döneminde naklen ve terfien yapılan atamalar sebebiyle Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli rütbeli personellerin hizmet gereği yeni görev dağılımları yapıldı.

ANTALYA 20.09.2021, 15:36
Antalya Emniyetinde görev değişiklikleri

Antalya Emniyet Müdürlüğünde naklen ve terfien yapılan atamalar kapsamında birim amirleri değişti. 2021 yılı genel atama döneminde naklen ve terfien yapılan atamalar sebebiyle Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli rütbeli personellerin hizmet gereği yeni görev dağılımları yapıldı.

“Yeni görev dağılımında ilçeler”

Murat Kenan Patat Alanya İlçe Emniyet Müdürü, Ethem Yer Finike İlçe Emniyet Müdürü, Erol Şen Kumluca İlçe Emniyet Müdürü, Fuat Polat Demre İlçe Emniyet Müdürü, İrfan Ağlamaz Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürü, Rasim Oymaağaç Manavgat İlçe Emniyet Müdürü, Erkan Kaçar Elmalı İlçe Emniyet Müdürü, Mehmet Akbulut Korkuteli İlçe Emniyet Müdürü, Yusuf Yıldız Gündoğmuş İlçe Emniyet Amir Vekili, Hami Erdem İbradı İlçe Emniyet Amir Vekili olarak görevlendirildi.

“Şube Müdürlükleri”

Hakan Selen Antalya Havalimanı Şube Müdürü-Deniz Limanı Şube Müdür Vekili, Oray Ertuğrul Özel Güvenlik Şube Müdürü-Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdür Vekili, Bülent Cumhur Gözetici Trafik Denetleme Şube Müdürü-Trafik Tescil Şube Müdür Vekili, Serpil Ergenç Güvenlik Şube Müdürü, Gürkan Varol Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Hakan Akca Belge Yönetimi ve Koordinasyon Şube Müdürü-Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdür Vekili-Spor Güvenliği Şube Müdür Vekili, Deniz Yılmaz Asayiş Şube Müdürü, Hayati Murat Özerden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Önder Kavak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü, Okan Uğur Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü-Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdür Vekili, Harun Mere Koruma Şube Müdürü-Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdür Vekili, Yalçın Yardım Olay Yeri İnceleme Şube Müdür Vekili olarak görevlendirildi.

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