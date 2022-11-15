Antalya Edebiyat Günleri ödülleri belli oldu

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisini düzenleyeceği Antalya Edebiyat Günleri’nin onur ödülleri Necati Tosuner ve İsmail Uyaroğlu’nun olurken ‘En İyi Öykü Kitabı’ ödülüne Polat Özlüoğlu değer görüldü. ‘En İyi İlk Öykü’ ödülünü ise Günay Çetao Kızılırmak ile Erkan Karaaslan paylaştı.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin yazın dünyasının en canlı alanlarından öykü dalında yılın en iyilerini ödüllendirdiği Antalya Edebiyat Günleri’nin yedincisi 17-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Erdal İnönü Kent Parkı’nda paneller, söyleşiler, imza günleriyle Antalya’nın edebiyatla, edebiyatın Antalya’yla buluşacağı etkinlikte yılın ödülleri belli oldu.

Antalya Edebiyat Günleri Onur Ödülleri bu yıl Necati Tosuner ve İsmail Uyaroğlu’nun oldu. Başta öykü olmak üzere roman, deneme, oyun gibi yazınsal türlerde eserler veren Tosuner, ardıllarını etkilemesi ve çağdaş edebiyatı Türkçesiyle taçlandırmasıyla ödüle değer görüldü. Behçet Necatigil’in cesaretlendirmesiyle şiire başlayan Uyaroğlu ise “Sentetik duygulara dokunmuş konfeksiyon şiirler imal etmeyi beceremediği” gerekçesiyle ödülün sahibi oldu.

Seçici Kurul, En iyi Öykü Kitabı ödülünü ise ‘Annem Kovboylar ve Sarhoş Atlar’ kitabıyla Polat Özlüoğlu’na verdi. En iyi İlk Öykü ödülünü ise Günay Çetao Kızılırmak ve Erkan Karaaslan paylaştı. Kızılırmak, öyküleme tekniğini başarıyla uygulamasıyla ‘Köstebek Yolları’, Karaaslan ise toplumsal, politik ve bireysel olan arasında başaralı bir devinim sağladığı gerekçesiyle ‘Kaplumbağalar Ölmesin’ öyküsüyle ödülü aldı.

Antalya Edebiyat Günleri’nin ödül töreni 19 Kasım Cumartesi, saat 20.30’da, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Gecede, Türk halk müziği sanatçısı Cengiz Özkan, ‘Unutulmaz Halk Ozanlarımızdan’ başlığında bir resital verecek.