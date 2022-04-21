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Antalya E Tipi cezaevinde bulunan 37 iş ve meslek atölyesinde 110 hükümlü çalışıyor

Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumumuzda protokol mensupları ve

ANTALYA 21.04.2022, 12:13 21.04.2022, 12:17
Antalya E Tipi cezaevinde bulunan 37 iş ve meslek atölyesinde 110 hükümlü çalışıyor

Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumumuzda protokol mensupları ve

hükümlülerin katılımı iftar programı düzenlendi.. Programda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, cezaevinde düzenlenen mesleki programlar hakkında bilgi verdi. Programların, hükümlülerin eğitim ve kültür seviyesini arttırdığına değinen İnal, “Ceza İnfaz bölümünde 31 adet, kapalı bölümümüzde ise 6 adet olmak üzere toplam 37 iş ve meslek atölyemiz bulunmaktadır. Bu atölyelerde 110 hükümlü ve tutuklu çalışmaktadır” dedi.

“Sosyalleşmeleri önemli yere sahip”

Ceza İnfaz Kurumunun açık olan kısmında verilen iftar programı tasavvuf musikisi dinletisi, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. İftar vaktinin girmesiyle okunan ezanın eşliğinde hep birlikte oruçlar açıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından sürdürülen Pençe Kilit operasyonunda şehit olan piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu ve Bursa’da servis aracı ile görevlerine giden infaz koruma memurlarına karşı yapılan menfur bombalı saldırıda şehit olan infaz koruma memurumuz Cengiz Yiğit’ başsağlığı dileyerek konuşmasına başladı. Günümüzde ceza infaz kurumlarının, hükümlülerin cezalarını çekerken bir taraftan da onların ıslah edilmesi, yeniden topluma kazandırması sürecinde büyük bir rol oynadığını söyleyen İnal " İnfazdaki temel amaç içerisinde, suç işleyen bireylerin yeniden sosyalleşmeleri Sayfa 2 / 3 önemli bir yere sahiptir” dedi.

“Bilgi ve kültürleri artıyor”

Hükümlülerin aldıkları eğitimle bilgi ve kültürlerinin arttığını söyleyen İnal, “Ceza infaz kurumumuzda hükümlülerin ortak yaşamları haricinde farklı ortamlarda sosyalleşmeleri ve rehabilite edilmeleri amacıyla eğitim-öğretim, sosyal, kültürel, dini ve sportif faaliyetler planlı ve programlı bir şekilde uygulanmaktadır. Hükümlüler ve tutuklular, aldıkları eğitim-öğretim faaliyetleri sonucunda bilgi ve kültür seviyelerini arttırmakta, kendilerini rahatlıkla ifade edebilme becerisi kazanmakta, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler sonucunda bir arada etkileşim ve iletişim içerisinde olmaları nedeniyle olumlu yönde davranış değişiklikleri sağlanmaktadır. Kurumumuz İşyurdu Müdürlüğü Açık Ceza İnfaz bölümünde 31 adet, kapalı bölümümüzde ise 6 adet olmak üzere toplam 37 iş ve meslek atölyemiz bulunmaktadır. Bu atölyelerde 110 hükümlü ve tutuklu çalışmaktadır. Bu atölye ve iş kollarında çalışan hükümlüler, çalışarak meslek öğrenmelerinin yanında aynı zamanda sorumluluk bilinci kazanması, moral ve motivasyon yüksekliği, özgüven kazanımı, sosyalleşme, disipline olabilme gibi kendilerine birçok hususta fayda sağlamaktadır. Burada hükümlüler yalnız cezalarını infaz etmemekte, aynı zamanda üretim yaparak ülke ekonomisine de çok ciddi katkıda bulunmaktadırlar” diye konuştu.

“Hüküm sürelerini iyi değerlendirmeliler”

Kurumda olan eğitimlerden bahseden İnal, “Kurumumuzda eğitim ve öğretim servisi ile psiko sosyal servis tarafından; emlak danışmanlığı, girişimcilik, iş güvenliği ve işçi sağlığı, kalorifer ateşçiliği, hijyen, bilgisayar işletmenliği, bilgisayar sistem bakım ve onarım, Rusça dilini öğrenme ve tecvidli Kuranı Kerim okuma kursları düzenlenmekte, katılımcı hükümlülere kurs bitiminde sertifika verilmektedir. Ayrıca Kurumumuzda ortaokul, lise ve üniversite okuyan toplam 350 hükümlü ve tutuklu açık öğretim öğrencisi bulunmaktadır. Adalet Bakanlığımız Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün uygulamaları ve destekleri ile günümüzde, ceza infaz kurumlarımız birer okul, eğitim merkezi, rehabilitasyon merkezi, topluma kazandırma merkezi şeklinde çalışmakta ve eğitim-öğretim faaliyetleri uluslar arası standartlara uygun bir şekilde yürütülmektedir. Kurumlarımızda kalan hükümlülerimizden; burada geçirdikleri süreyi iyi değerlendirmelerini, vakitlerini, faydalı işlerle geçirmelerini, Adalet Bakanlığımızın ve kurumlarımızın sunduğu atölyede çalışma, kurslara katılma vb. etkinliklerden mutlaka istifade etmeye gayret etmelerini, kendilerini tahliyeden sonraki hayata hazırlamaları ve tahliyeden sonra da aileleri ve toplum ile uyumlu bir yaşam sürmelerini rica ediyor, burada atölye ve kurslarda yaptıkları faydalı çalışmalar ve üretime olan önemli katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir an önce ailelerine, sevdiklerine kavuşmalarını diliyoruz. Kurum personelimizden ve dış koruma görevini yerine getiren Jandarma personelimizden de; kurumlarımızda barındırdığımız hükümlü/tutuklu vatandaşlarımızın bize birer emanet olduklarını unutmadan kendilerine insan haklarına ve mevzuatımıza uygun şekilde davranılmasını, ziyaret veya başka bir işlem için kurumlarımıza gelen hükümlü/tutuklu yakını vatandaşlarımıza da nezaketle ve sabırla davranılmasını, fazladan bekletilmeden işlemlerinin makul sürede bitirilmesini, kurumlarımızda hijyen ve sağlık tedbirlerine azami derecede riayet edilmesini rica ediyorum” şeklinde konuştu.

Program, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya’nın yaptığı iftar duasından sonra sona erdi.

Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun açık olan kısmında verilen iftar programına Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, Mahkeme Başkanları ve Cumhuriyet Savcıları katıldı.

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