Antalya Dostlar Meclisi Dokuma Park’ta

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Dostlar Meclisine eski Dokuma Fabrikasının değişim ve dönüşüm sürecini anlattı, hem de tarihe ışık tutan fabrika alanına kazandırılan muhteşem eserleri gezdirdi.

Antalya Dostlar Meclisi, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ev sahipliğinde Dokuma Park’ı gezdi. Tütüncü ve Dostlar Meclisi, günün ilk ışıklarıyla Dokuma fabrikasının memur yemekhanesinden dönüştürülen Emekliler Lokali’ndeki kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya Antalya Dostlar Meclisi Başkanı Av. Kamile Gülgün Yıldırım ve Dostlar Meclisi üyeleri katıldı. Dokuma Park’ın anılarının tazelendiği kahvaltının ardından, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün rehberliğinde Antalya Dostlar Meclisi, kültür ve sanat adasına dönüştürülen Dokuma Park’ı gezdi.

Kültür ve sanat adası ziyaret edildi

Heyet ilk olarak Dokuma Modern Sanatlar Galeri’sinde 29 Ekimde açılan “98. Yıla Özel 98 Eser Cumhuriyet Sergisi’ni gezdi. Tütüncü, sergiye katılan sanatçılar ve eserleri hakkında bilgi verdi. Antalya Dostlar Meclisi üyeleri, Dokuma Park gezisine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün kullandığı buggy araçla devam etti. Heyet, Cemil Meriç Kütüphanesi, Anadolu Oyuncak Müzesi, Dr. Burahanettin Onat Çocuk Kütüphanesi, Tren Kütüphanesi, Gecekondu Müzesi, Sahaflar Çarşısı ve El Emeği Çarşısını gezdiler.