Antalya DOB’tan kasım ayına ’Sevil Berberi’ ile keyifli bir başlangıç

Rejisör Haldun Özörten tarafından sahneye koyulan Sevil Berberi, Gioacchino Rossini’nin yaşamı boyu yazdığı 39 opera içinde dünya opera sahnelerinin en çok tercih ettiği eserlerin başında geliyor. Besteci, operaları dışında onlarca kantat, dini eser ve çeşitli parçaları ile dünya müziğinin en büyük bestecilerinden biri olduğu belirtildi.

Dünya komik opera sanatının en mükemmel örneği sayılan eserde Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetirken, eserin başkemancısı Barış Öğüt yapıyor. Antalya DOB korosunu şef Mahir Seyrek’in çalıştırdığı eğlenceli operada dekor tasarımı Tayfun Çebi’ye, kostüm tasarımı Nursun Ünlü’ye, koreografi Melda Özkan’a ve ışık tasarımı Mustafa Eski’ye ait.

17. yüzyılda İspanya’nın Sevil kentinde geçen Sevil Berberi’nde; Kont Almaviva’nın Madrid’de gördüğü ve aşık olduğu güzel Rosina için Sevil’e gelmesi, eski berberi Figaro’nun yardımları ile Rosina’nın vasisi Don Bartolo’nun, kızın servetine konmak için onunla evlenmeyi planlaması ve gelişen olaylar konu alınıyor.

"İki perdelik"

İki perdelik eserde ‘Figaro” rolünü Onur Alpaslan, ‘Rosina’ rolünü Tuğçe Oğuzülgen, ‘Kont Almaviva’ rolünü Enis Ok, ‘Dr. Bartolo’ rolünü Engin Suna, ‘Don Basilio’ rolünü Umut Tarık Akça, ‘Berta’ rolünü Oya Vural, ‘Fiorello’ ve ‘Subay’ rollerini Toygarhan Atuner, ‘Uşak’ rolünü Vural Vursavaş, ‘Noter’ rolünü ise Berkan Balcı canlandırıyor.

Sevil Berberi’ operasını Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde 5 Kasım Cumartesi saat 20.00’de sahnelenecek.