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Antalya DOB’dan ‘müze konseri’
Antalya Devlet Opera ve Balesi, 17 Şubat Perşembe günü saat 15.00’te Antalya Müzesi’nde ‘Müze Konseri’ ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
ANTALYA 14.02.2022, 11:53
Antalya Devlet Opera ve Balesi, 17 Şubat Perşembe günü saat 15.00’te Antalya Müzesi’nde ‘Müze Konseri’ ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Müzenin atmosferinde gerçekleştirilecek konserde piyanist Metin Kiper, soprano Işılay Meriç Karataş, mezzo-soprano Tuğçe Oğuzülgen, tenor Erdi Can Aybaş ve Dağhan Ergün, bariton Mehmet Ali Tutar sahne alacak.