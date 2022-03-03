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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya’nın güvenliği için neyin gerektiğini Batı belirleyemez" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bugünkü durumlarda biz bu tehdide boyun eğemezdik. Çünkü Ukrayna’yı Rus karşıtı bir merkez haline getirdiler. Biz iyi niyetliyiz ama güvenliğimizin tehdit edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Ukrayna’nın Harkov bölgesinde Rus birliklerinin saldırıları sonu son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10’u çocuk 285 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Antalya DOB’dan dünya kadınlar gününe özel konser
Antalya Devlet Opera ve Balesi, ‘Şarkılar Sizi Söyler’ konsepti ile 8 Mart Salı akşamı Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde gerçekleştireceği ‘Dünya Kadınlar Günü Konseri’ni sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.
ANTALYA 03.03.2022, 11:33
Antalya Devlet Opera ve Balesi, ‘Şarkılar Sizi Söyler’ konsepti ile 8 Mart Salı akşamı Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde gerçekleştireceği ‘Dünya Kadınlar Günü Konseri’ni sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.
Piyanist Metin Kiper, mezzo soprano Pınar Tekol ve bariton Ümit Burak Tekinay sahne alacağı gecede kadınları anlatan eserlerin seslendirileceği sürpriz bir repertuvar izleyicilerle buluşacak.
Fiyatları 25 ile 40 TL arasında değişen konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera gişelerinin yanı sıra biletini al internet sitesinden de temin edilebilecek.