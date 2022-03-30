Antalya DOB’da ‘La Travıata’ heyecanı başladı

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 2 Nisan Cumartesi günü Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde ‘La Traviata’ prömiyerini gerçekleştirecek. Dünyada eserleri en çok sahnelenen opera bestecisi Giuseppe Verdi’nin ‘La Traviata’ eserini Melih Öztürk sahneye koyuyor. Bir perdelik rejili konser formatı ile ilk kez sahnelenecek olan eserin prömiyerinde Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetecek.

Koro şefliğini Mahir Seyrek’in yaptığı eserde dekor düzenleme Ömer Gündüz, kostüm Gazal Erten, koreografi Kürşat Kılıç ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Aşk ve suçluluk duygusunun heyecanlı, neşeli ve dramatik melodilerle işlenen eserde ‘Violetta Valery’ rolünü Aslı Ayan, Serap Demirhan Işık ve Bilge Yılmaz, ‘Alfredo Germont’ rolünü Dağhan Ergün, Burak Pektaş ve Göksay Yaran, ‘Giorgio Germont’ rolünü Serhat Konukman, Melih Tepretmez ve Mehmet Ali Tutar, ‘Annina’ rolünü Seçil Eyilikeder, ‘Doktor Grenvil’ rolünü Şafak Güç, ‘Flora Bervoix’ rolünü Tuğçe Oğuzülgen, ‘Gastone’ rolünü Erdi Can Aybaş, ‘Baron Douphol’ rolünü Yalçın Ünsal, ‘Marki D’Obiny’ rolünü ise Yusuf Yıldız sezon boyunca dönüşümlü canlandırırken gecede Fatih Şanal anlatıcı olarak yer alacak.