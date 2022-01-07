Antalya DOB’da ‘Aşık Veysel’ anılacak

Aşık geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu 11 Ocak Salı akşamı saat: 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde Antalya Devlet Opera ve Balesi’nin gerçekleştireceği ‘Dostlar Beni Hatırlasın’ konseri ile anılacak.

Dostlar Beni Hatırlasın anlatımlı konserinde şef Ahmet Murat Gedikli yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrası eşliğinde, Aşık geleneğinin Anadolu’daki son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel’in şiirleri ve hikayeleri solistlerin yorumları ile sanatseverlerle buluşacak. Konserde Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları mezzo-soprano Ferda Yetişer, tenor Ünüşan Kuloğlu, bariton Serkan Kocadere, piyanist Tuğçe Dağlı ve bağlama sanatçısı Alper Kıraç sahne alacak.

Fiyatları 25, 50 ve 70 TL arasında değişen konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera gişelerinin yanı sıra biletini al internet adresinden de temin edilebilecek.