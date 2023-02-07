Antalya deprem bölgesine yardım için tek yürek

Muratpaşa Belediyesi’nin çağrısının 12’nci saatinde deprem bölgesine ulaştırmak için kamyonları dolduracak yardım malzemesi toplandı. Gönüllerin de desteğiyle gece boyu yardımlar tasnif edilip paketlenirken günün ilk saatlerinde tır yola çıktı.

Muratpaşa Belediyesi, merkezi Kahramanmaraş olan çevredeki illeri etkileyen büyük depremin ardından bölgedeki vatandaşlara yardım için çalışmalarını sürdürüyor. Muratpaşa Belediyesi’nin birlikte çalıştığı GEA Arama Kurtarma insani yardım topluluğu AFAD koordinasyonunda İskenderun’a geçerken aralarında iş makinelerinin de bulunduğu 12 araç ve 23 personel de Kilis’te görevlendirildi. Bununla birlikte Muratpaşa’da dün öğle saatlerinde ilçede iki noktada afet yardım koordinasyon merkezi oluşturdu. İki noktada, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı ve Soğuksu Yaşlı Evi’ne Antalyalıların bıraktığı yardımlar ise Kuvayi Milliye 99. Yıl Spor Salonu’nda bir araya getirildi. Muratpaşa Belediyesi’nin yardım duyurusunun daha 12’nci saatinde kamyonları dolduracak eşya toplandı.

"Gönüllüler de katıldı"

Spor salonunda mesai gece boyu devam etti. Gönüllülerin de desteğiyle ısıtıcı, battaniye, uyku tulumu gibi bölgede ihtiyaç duyulan yardım malzemeleri tasnif edildi. Her parça kolilere yerleştirildi, naylonlara sarıldı, etiketleri yapıştırıldı.

Belediye ekiplerine yardım etmeye gelen gönüllerden bir kısmı çocuklarını da spor salonuna getirdi. Çocuklar da yetişkinler gibi çalışırken 4’üncü sınıf öğrencisi Göktuğ Yüksel herkese geçmiş olsun dileklerini gönderdi. 5’inci sınıf öğrencisi Emir Doğan da “Enkaz altında kalan kişilerini acısını biz de hissediyoruz” dedi. Çalışmalar sırasında Hülya isimli bir kızın bölgeye gönderilmek için bıraktığı çantasına yazdığı “Allah’ım içimizdeki insan sevgisini yok etme” notu herkesi duygulandırdı.

"Başkan Uysal’da çalışmalara katıldı"

Günün ilk saatlerinde ise TIR’lar, kamyonlar ve minibüsler yardım eşyalarını almak için spor salonuna geldi. Elele taşıma sırası oluşturuldu ve yardım malzemeleri araçlar yüklendi. Belediye Başkanı Ümit Uysal da salona gelip çalışmalara destek vererek, "

Antalya’mızın Muratpaşa’mzın şefkatini, yardımını deprem bölgesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza iletmeye deva ediyoruz. Toplanan yardımlar vakit kaybetmeden dağıtılacak şekilde tasnif edilip paketlenip araçlara yükleniyor. İhtiyaç devam ettiği sürece bu devam edecek. Antalya’mızın yurdumuzun dört bir tarafında olduğu gibi ayakta. Çok üzgünüz. İnsanlarımız yardım etmek istiyor ve bizim de görevimiz insanlarımızın o yüreği yanan hallerini yardım paketleri olarak bölgeye aktarmak”dedi.

Diğer yandan, Muratpaşa Belediyesi 2 personeliyle bir hasta nakil ambulansı da dün akşam saatlerinde bölgeye sevk etti.