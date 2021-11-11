banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Meğer kripto paralar harammış!
Meğer kripto paralar harammış!
Kocaelispor’a ceza yağdı
Kocaelispor’a ceza yağdı
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 bin metrekare alanda fidan dikti

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli aracılığıyla 28 bin metrekarelik alanda oluşturulan Adalet Ormanı’nda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

ANTALYA 11.11.2021, 15:47
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 bin metrekare alanda fidan dikti

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli aracılığıyla 28 bin metrekarelik alanda oluşturulan Adalet Ormanı’nda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

“Çevre duyarlılığı artmalı”

Cumhuriyet Başsavcıcısı Halil İnal, fidan dikimi etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Bilindiği üzere denetimli serbestlik altındaki yükümlüler üzerinde olumlu etkisi görüldüğünden kamuya ve ülkemiz doğasına katkı sağlayacak ağaç dikim ve bakım çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda,yeni orman alanlarının oluşturulması ve var olanların güçlendirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. 2018 yılından beri çalışmaların koordineli ve sistematik bir biçimde yürütülmesi için ağaçlandırma ve koordinasyon projesi başlatılmıştır. Proje ile yükümlü ve personelde, ağaç ve orman sevgisinin pekiştirilmesi, çevre duyarlılığının arttırılması, yükümlülerin sosyal faydası daha yüksek olan ağaçlandırma çalışmalarında istihdam edilerek yeniden kazandırılmaları hedeflenmektedir. Bu kapsamda Adalet Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımız arasında denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin ve açık ceza infaz kurumundaki hükümlülerin ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlaması için iş birliği protokolü 2019 yılında imzalanmıştır” dedi.

“300 zeytin fidanı dikilecek”

Alanda dikilen ağaçlardan bahseden İnal, “Bu yılda ülkemizin çeşitli yerlerinde başlayan orman yangınları sonrası yanan yerlerin ağaçlandırılması ve rehabilite edilmesine 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde fidan dikimi ile katkı sunulacaktır. Bugün burada denetimli serbestlik müdürlüğümüze ve ceza infaz kurumlarımıza tahsis edilen orman alanında 300 zeytin fidanı dikilecektir. Yine bu ağaçlandırmaya katkı sebebi ile Döşemealtı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesinde yeni açılan Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu alanında turunç ve sedir olmak üzere 75 fidan, Açık Ceza İnfaz Kurumu alanında 100 meyve, 100 turunç olmak üzere 200 fidan dikilmiştir” dedi.

“Bu yıl 775 fidan dikildi”

Bu yıl toplamda 775 fidan dikildiğini belirten İnal, “Yine kampüs içinde cezaevi jandarmasının bahçesinde tamamı meyve ağacı olmak üzere 200’e yakın fidan dikilmiş olup, bu yıl içinde toplamda 775 fidan Antalya’daki personelimizce dikilmiştir. Her yıl Milli Ağaçlandırma gününde gerek kurumlarımıza tahsis edilen adalet ormanlarında gerekse Orman Genel Müdürlüğünce gösterilecek orman sahalarında personel ve yükümlülerimizce daha yeşil ve daha güzel bir ülke için fidan dikim katkımızı sağlamaya devam edeceğimizi belirtmek isterim” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Cumhuriyet Başsavcısı ve katılımcılar tarafından fidan dikimi törenine geçildi. İlk fidan dikimi ve can suyu Cumhuriyet Başsavcısı tarafından verilirken 300 fidan toprakla buluşturuldı. Fidanların sulanması ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından program sona erdi.

Fidan dikim etkinliğine, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ile birlikte Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Erol Çelik, Hakan Yüksel, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mutlu Çat, Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Olğay Toy, İnfaz Hakimi Taha Yalçın, Antalya Ceza İnfaz Kurumları Müdürleri, Antalya Denetimli Serbestlik Müdürü ile denetimli serbestlik müdürlüğü ve ceza infaz kurumu personeli katıldı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6