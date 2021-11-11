Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 bin metrekare alanda fidan dikti

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli aracılığıyla 28 bin metrekarelik alanda oluşturulan Adalet Ormanı’nda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

“Çevre duyarlılığı artmalı”

Cumhuriyet Başsavcıcısı Halil İnal, fidan dikimi etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Bilindiği üzere denetimli serbestlik altındaki yükümlüler üzerinde olumlu etkisi görüldüğünden kamuya ve ülkemiz doğasına katkı sağlayacak ağaç dikim ve bakım çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda,yeni orman alanlarının oluşturulması ve var olanların güçlendirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. 2018 yılından beri çalışmaların koordineli ve sistematik bir biçimde yürütülmesi için ağaçlandırma ve koordinasyon projesi başlatılmıştır. Proje ile yükümlü ve personelde, ağaç ve orman sevgisinin pekiştirilmesi, çevre duyarlılığının arttırılması, yükümlülerin sosyal faydası daha yüksek olan ağaçlandırma çalışmalarında istihdam edilerek yeniden kazandırılmaları hedeflenmektedir. Bu kapsamda Adalet Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımız arasında denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin ve açık ceza infaz kurumundaki hükümlülerin ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlaması için iş birliği protokolü 2019 yılında imzalanmıştır” dedi.

“300 zeytin fidanı dikilecek”

Alanda dikilen ağaçlardan bahseden İnal, “Bu yılda ülkemizin çeşitli yerlerinde başlayan orman yangınları sonrası yanan yerlerin ağaçlandırılması ve rehabilite edilmesine 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde fidan dikimi ile katkı sunulacaktır. Bugün burada denetimli serbestlik müdürlüğümüze ve ceza infaz kurumlarımıza tahsis edilen orman alanında 300 zeytin fidanı dikilecektir. Yine bu ağaçlandırmaya katkı sebebi ile Döşemealtı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesinde yeni açılan Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu alanında turunç ve sedir olmak üzere 75 fidan, Açık Ceza İnfaz Kurumu alanında 100 meyve, 100 turunç olmak üzere 200 fidan dikilmiştir” dedi.

“Bu yıl 775 fidan dikildi”

Bu yıl toplamda 775 fidan dikildiğini belirten İnal, “Yine kampüs içinde cezaevi jandarmasının bahçesinde tamamı meyve ağacı olmak üzere 200’e yakın fidan dikilmiş olup, bu yıl içinde toplamda 775 fidan Antalya’daki personelimizce dikilmiştir. Her yıl Milli Ağaçlandırma gününde gerek kurumlarımıza tahsis edilen adalet ormanlarında gerekse Orman Genel Müdürlüğünce gösterilecek orman sahalarında personel ve yükümlülerimizce daha yeşil ve daha güzel bir ülke için fidan dikim katkımızı sağlamaya devam edeceğimizi belirtmek isterim” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Cumhuriyet Başsavcısı ve katılımcılar tarafından fidan dikimi törenine geçildi. İlk fidan dikimi ve can suyu Cumhuriyet Başsavcısı tarafından verilirken 300 fidan toprakla buluşturuldı. Fidanların sulanması ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından program sona erdi.

Fidan dikim etkinliğine, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ile birlikte Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Erol Çelik, Hakan Yüksel, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mutlu Çat, Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Olğay Toy, İnfaz Hakimi Taha Yalçın, Antalya Ceza İnfaz Kurumları Müdürleri, Antalya Denetimli Serbestlik Müdürü ile denetimli serbestlik müdürlüğü ve ceza infaz kurumu personeli katıldı.