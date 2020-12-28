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Antalya caddelerine 161 bin adet lale, sümbül, çiğdem soğanı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, bahar aylarında açarak kenti renklendirecek 161 bin lale, sümbül ve çiğdem soğanını toprakla buluşturdu.
ANTALYA 28.12.2020, 12:24
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, bahar aylarında açarak kenti renklendirecek 161 bin lale, sümbül ve çiğdem soğanını toprakla buluşturdu.
Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bahar aylarında kenti süsleyecek çiçeklerin ekimini şimdiden gerçekleştiriyor. Bu kapsamda park, bahçe ve caddeleri renklendirecek 161 bin çiçek soğanı toprakla buluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi, baharı lale, sümbül ve çiğdem çiçeklerinin rengarenk görüntüsü ile karşılayacak.Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Atatürk Caddesi, Işıklar Caddesi, Karaalioğlu Parkı, Cam Piramit, Cumhuriyet Meydanı ve kavşaklarda bitki soğanlarının dikimini gerçekleştirdi. Ayrıca, Mevlana, Atatürk Bulvarı, Metin Kasapoğlu Caddesi, İsmet Gökşen Caddesi ve Tekelioğlu Caddesi’ne dikilen çiçek soğanları baharda rengarenk açarak Antalya’ya ayrı bir güzellik katacak.
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