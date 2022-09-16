Antalya caddeleri ‘HobiFest 2022’ korteji ile renklendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 17-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye’nin ilk ve tek hobi festivali “HobiFest 2022” heyecanı mobil kortej ile başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 17-18 Eylül tarihlerinde hobi meraklılarını bir araya getireceği “HobiFest 2022” öncesinde mobil kortej düzenlendi. Nostaljik araçlar, motosikletler ve off-road araçlarından oluşan kortej Antalya sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Mobil Etkinlik otobüsü eşliğinde, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden başlayan korteje, klasik araçlar, motosiklet, off-road araçları ve hobi kulüpleri katıldı. Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı caddelerini dolaşan korteje vatandaşlarda alkışlarla destek verdi. Bayraklarla süslenmiş birbirinden renkli ve farklı araçları Antalya caddelerinde gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak bu anı fotoğrafladı.

70’e lakın hobi kulübü katılacak

Cam Piramit alanında düzenlenecek festival, amatör ve profesyonel hobi tutkunlarını bir araya getirecek. Yerel ve ulusal 70’e yakın hobi kulübünün yer alacağı festival, iki gün boyunca keyifli anlar yaşatacak.

Yeni bir hobi edinmek isteyen ya da var olan hobilerini geliştirmek isteyen her yaştan Antalyalıyı bir araya getirecek olan HobiFest 2022’de özellikle pandemi sonrası giderek artan doğa sporları, doğada yaşam faaliyetleri konularında bilgilendirme eğitimleri ve ekipman sergileri yer alacak.

HobiFest’in vazgeçilmezleri arasına giren ve beğeni toplayan klasik otomobil sergisi de otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak. HobiFest 2022’de ayrıca off-road yarışı, RC Drift yarışı, RC Touring yarışı ve crawler yarışmaları düzenlenecek.