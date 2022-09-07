Antalya Büyükşehir’den Mersin’e itfaiye desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mersin’in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını için itfaiye desteği gönderdi. Büyükşehir itfaiyesi dört araçla Mersin’e hareket etti.

Mersin’in Gülnar İlçesi’nde sabah saatlerinde çıkan orman yangını sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nden destek istedi. Hemen harekete geçen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa zaman içinde hazırlıklarını yaptı. Büyükşehir İtfaiyesi, bir itfaiye aracı, bir ilk müdahale aracı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı arasöz ve Antalya Su ve Atıksu Genel Müdürlüğü’ne bağlı su ikmal aracıyla Mersin’in Gülnar ilçesindeki orman yangınına destek olmak amacıyla hareket etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, Mersin’e hareket eden itfaiye ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar diledi. Kısa, Antalya itfaiyesinin bilgi ve tecrübesiyle Mersin’de orman yangınına müdahale edeceğini dile getirerek, başarılar diledi. Mersin’e giden itfaiye ekipleri, arkadaşları tarafından uğurlandı.