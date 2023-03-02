Antalya Büyükşehir’den depremzedelere psikolojik destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında Antalya’ya gelen depremzedelere psikolojik destek sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’yi acıya boğan deprem sonrasında kente gelen vatandaşlara her türlü desteği sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi Cam Piramit Afet Yardım Merkezi depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ilk adres olurken, alanında uzman psikolog ve sosyologlardan oluşan bir ekiple de depremzedelere psikolojik destek sağlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Haşim İşcan Aile Eğitim Merkezi ve diğer aile eğitim merkezlerinde depremzedelere ve ailelerine öncelik sağlanıyor. Aile danışmanları ve psikologlar depremzedelere bu sürecin daha sağlıklı atlatılması noktasında gerekli desteği veriyor. Haşim İşcan Aile Eğitim Merkezi Birim Sorumlusu Psikolog Şakir Üzülen, ülke olarak zor bir durumdan geçtiğimize dikkat çekerek, alanında uzman bir ekiple aile eğitim merkezlerinde aile danışma hizmeti ve psikolog desteği sağlanması adına depremzede aileleri misafir ettiklerini kaydetti.

"Takibin önemi"

Deprem gibi beklenmedik durumlarda verilen ani öfke patlamaları, korku gibi tepkilerin normal olduğunu söyleyen Şakir Üzülen, “Akut dönemde bu tepkiler normal olarak değerlendirilmektedir. Orta ve uzun vadede bunun yoğunluğunun ve şiddetinin azalıyor olmasını beklemekteyiz. Bu anlamda kişiler hem kendi duygularını hem de çevresindeki kişilerin davranış ve tutumlarını iyi gözlemlemelidir. Kişiler kendilerini izole edebilir, korku ve tedirginlik durumları yaşayabilir. Uyku ve beslenme durumları değişiklik gösterebilir. Kimse ile görüşmek istemeyebilir. Türk toplumu olarak bu süreçte birbirimize sarılmak, dinlemek yardımcı olmak büyük bir iyileştirici etkiye sahiptir” dedi.

"Çocukların süreci atlatması"

Bu süreci çocukların nasıl geçireceğinin önemine değinen Şakir Üzülen, “Aileleri tedirgin eden, bize başvuranlarda da en çok karşılaştığımız durumlardan bir tanesi çocukların durumu. Çocuğum güvende mi? Burada deprem olur mu? gibi sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü yaşamı tehdit eden bir olayla karşı karşıya kaldıktan sonra bu tür durumlarla karşılaşılabilir. Çocukların oyunlardan uzak kalıyor olması, içe kapanık bir durumla karşılaşmaları, kendini izole ediyor olması ve bir sessizlik hali devam ederse bir uzmandan destek alınması gerekir. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yaraları sarmak, bu süreci beraberce atlatmak için elimizden gelen desteği vereceğiz” diye konuştu.

"Danışman desteği önemli"

Aile Danışmanı Sosyolog Selda Şener ise deprem bölgesinden gelen vatandaşların aile danışmanlık hizmeti almasının önemli olduğunu söyleyerek, “Aileler ile görüşmeye başladık. Sık görüşmeyi tercih ediyoruz. Bununla ilgili bir planlama yaptık. Hayatlarını etkileyecek bir durum yaşadılar. Depremzede vatandaşların ve ailelerinin danışmanlık hizmeti alması gerekiyor. Gelecekleri için endişeleri var” dedi.