Antalya Büyükşehir Meclisi’nden teröre ortak tepki

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısında İstanbul Taksim’de meydana gelen hain terör saldırısını kınadı. Büyükşehir Meclisi’ndeki parti grupları da terör saldırısına tepkilerini ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı olağan meclis toplantısı 182 gündem maddesiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, başkanlığında toplandı. Başkan Muhittin Böcek, meclis toplantısının açılışında İstanbul Taksim de meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlara acil şifalar diledi. Başkan Böcek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak terörü lanetliyoruz” dedi.

Meclisteki parti gurupları da terör saldırısına ortak tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Sözcüsü Deniz Filiz, AK Parti Grup Sözcüsü Ali Çetin, MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli, İYİ Parti Grup Sözcüsü Ertürk Yazar, Saadet Partisi Mehmet Manavoğlu da, İstanbul’da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, “Ülkenin birlik ve beraberliğine kast eden terör saldırısını lanetliyoruz” diyerek ortak tepki verdi.

"Devam meclisi 29 Kasım’da"

Daha sonra gündem maddelerinin görüşmelerine geçildi. 70 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda diğer maddeler komisyonlara havale edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısının da komisyona havale edildiği meclisin devam toplantısı 29 Kasım Salı günü saat 14.00’da yapılacak. Büyükşehir Meclisinin ardından toplanan ASAT Genel Kurulunda da 11 gündem maddesi görüşülerek plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.