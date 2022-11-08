Antalya Büyükşehir güreşçileri sezona damga vurdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü pehlivanları 2022 güreş sezonuna damga vurdu. 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Büyükşehir Belediyesi Başpehlivanı Cengizhan Şimşek’in şampiyon olduğu güreş sezonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçileri, yıl içindeki Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaptıkları güreşlerde fırtına gibi esti. Büyükşehir güreşçileri bu yıl 27 kez birincilik kürsüsünde yer aldı

Bünyesinde yaklaşık 235 güreşçi barındıran Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü, aldığı başarılar ile adından söz ettirdi. Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde Cengizhan Şimşek, İsmail Balaban, Osman Aynur, Turan Balaban, Yusuf Can Zeybek, Mustafa Batu, Şah Ali Kurt, Menderes Saltık, Serkan Serttürk, Süleyman Başar, Mustafa Taş, İbrahim Çoraman ve Mustafa Kemal Karaboğa gibi başpehlivanları barındırıyor.

Kırkpınar Başpehlivanı Büyükşehir’den

2022 güreş sezonunda 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık finalinde iki Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçisi Cengizhan Şimşek ve Mustafa Taş karşı karşıya geldi. Aynı kulüpten iki sporcunun karşı karşıya geldiği ve kıran kırana geçen mücadele sonrasında Cengizhan Şimşek, başpehlivanlığı kazanarak, altın kemeri Antalya’ya getirdi. 2022 Tarihi Kırkpınar Güreşleri başpehlivanlık kürsüsünde yer alan 4 sporcudan 3’ü Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor kulübü güreşçisi olarak önemli bir başarı elde etti.

27 birincilik kazandılar

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçileri, yıl içinde Türkiye’nin farklı şehir ve bölgelerinde yapılan güreşlerine damga vurdu. 2022 yılında yapılan güreşlerde Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Mustafa Taş 9 birincilik, Cengizhan Şimşek 7, İsmail Balaban 5, Yusuf Can Zeybek 5 birincilik, Osman Aynur 2 ve Turan Balaban da bir kez birincilik kürsüsünde yer aldı. Bünyesinde 12 başpehlivan barındıran Büyükşehir Belediyesi güreşçileri, yaptıkları güreşler ile er meydanlarında fırtına gibi esti. Büyükşehir güreşleri, 2022 güreş sezonunda 27 kez birincilik kürsüsünde yer aldı.

“Ata sporu güreşe desteğimiz sürecek”

Öte yandan Başpehlivan İsmail Balaban 2022 yılında Şalvar Güreşleri Dünya Şampiyonluğu ve 4. Dünya Göçebe Oyunları güreş kategorisinde şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya bölgesinde yapılan güreşlerde, sporcularını yalnız bırakmadı. Başkan Muhittin Böcek, Ata sporu güreşin Antalya bölgesi açısından çok önemli olduğunu belirterek, “Türkiye’nin her yerinde yapılan güreşlerde Antalya isminin anılması bizleri çok mutlu ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak alt kategorilerden itibaren güreşe gönül vermiş tüm sporcularımızı destekliyoruz” dedi.