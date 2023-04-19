Antalya Büyükşehir ekipleri Adana’da hasar tespit yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde görevli inşaat mühendisleri ve inşaat teknikerlerinden oluşan ekipler Adana’da depremden etkilenen binalarda hasar tespit çalışması yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olan Adana’nın Feke ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bir yandan da hasarlı binaların tespit çalışması yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde görevli inşaat mühendisi ve inşaat teknikerlerinden oluşan ekipler de çalışmalarda aktif görev alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yürütülen çalışmalarda görev alan ekipler, 24 Mart -10 Nisan tarihleri arasında Feke ilçesinde bin 300’e yakın hasarlı bina tespit etti.

Depremden hasar gören binaların az, orta ve ağır hasarlı olup olmadıklarına dair tespitleri yapan ekiplerce binalara yapı tespit belgesi yapıştırıldı. Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri Osmaniye’de yapılan hasar tespit çalışmalarında da görev almıştı.