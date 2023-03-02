Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 16. Çevre Ödülü Güney Afrika’dan geldi

Çevre ve doğa dostu projeleriyle öne çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi 16. Çevre ödülünü Güney Afrika’dan aldı.

59’uncusu düzenlenen Wetskills 2023 Güney Afrika etkinliğine katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin takım kaptanlığını yaptığı proje ekibinin geliştirdiği “Kuraklığa karşı yeni bir çözüm: SWEFT Modeli” jüri üyeleri tarafından birinciliğe hak kazandı.

Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da 11-23 Şubat tarihleri arasında küresel su zorlukları ve su yönetimi konusunda 8 ülkeden 35 katılımcı ile gerçekleştirilen Wetskills 2023 Güney Afrika etkinliği tamamlandı. Lesotho, Güney Afrika, Esvatini, Hollanda, Romanya, Avusturya ve Zimbabwe’nin katılım sağladığı etkinliğe Türkiye adına Antalya Büyükşehir Belediyesi davet edildi. Etkinlikte tüm dünyayı tehdit eden iklim krizi ve küresel su zorlukları ve su yönetimi ele alındı.

"Model birinci oldu"

Toplantı ve saha incelemelerinin ardından 5 gruba ayrılan katılımcılar poster, makale ve sunum hazırlayarak hazırladıkları projeler ile yarıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi adına etkinliğe katılım sağlayan Dr. Fulya Kandemir’in takım kaptanlığını yaptığı Güney Afrika, Zimbabve ve Esvatini’nin katılımıyla oluşan grubun projesi jüri tarafından birinciliğe layık görüldü. “Kuraklığa karşı yeni bir çözüm: SWEFT (Systems of Water-Energy-Food Thinking) modeli” projesi ile su, enerji ve gıda konularında yerel, bölgesel ve küresel ölçekte uygulanabilir çözüm önerileri sunuluyor. Program çerçevesinde elde edilen deneyimler ve sonuçlar hakkında bir rapor hazırlanarak Başkan Muhittin Böcek’e ve Büyükşehir Belediye Meclisine sunulacaktır.

"Bilimsel çalışmalardan ödün verilmiyor"

Ödül ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin takım kaptanlığı yaptığı grubun birinciliğini gösteren banner, Başkan Danışmanı Lokman Atasoy ve Dr. Fulya Kandemir tarafından Başkan Muhittin Böcek’e takdim edildi.

Böcek, “11 ilimizi etkileyen deprem afeti nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde dahi bilimsel çalışmalarımızdan ödün vermeden, belediyemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye özen gösteriyoruz. Bir yandan yaralarımızı birlikte sarıyoruz diğer yandan da çevre, altyapı, üstyapı gibi tüm alanlarda proje ve hizmetlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Çevre ve doğa dostu Antalya hedefiyle sürdürülen çalışmalarımız çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyemizin 16. Çevre ödülünü Güney Afrika’dan getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz ” dedi.