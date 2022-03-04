Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden Yeni Nesil Sinema Okulu

Antalya Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ‘Yeni Nesil Sinema Okulu’ projesini hayata geçiriyor. Projeyle; sinema alanında kariyer hedefleyen kız öğrencilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Öğrenciler, proje kapsamında söyleşilere ve eğitimlere katılma fırsatı bulurken, profesyonel yardımlarla da kendi öykülerini kısa film olarak hayata geçirecekler.

“Ünlü sanatçılar projede yer alıyor”

Projenin jürisinde Bennu Yıldırımlar, Belçim Bilgin, Pelin Batu, Ayşe Erbulak, Şebnem Burcuoğlu, Sepin Sinanoğlu ve Gözde Kural yer alacak. Öykü Karayel, Beran Soysal, Anna Maria Aslanoğlu ve Tayfun Aydın ise seminerlerle öğrencilerle buluşacak. Yeni Nesil Sinema Okulunun tanıtımı; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve jüri üyelerinin katılımıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapılacak.

“Tüm filmler için teorik ve teknik destek sağlanacak”

Proje, Türkiye’deki tüm üniversitelerin ilgili fakültelerinde eğitim gören kız öğrencileri; toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadının güçlendirilmesi konularında film çekmeleri için teşvik etmeyi amaçlıyor. İlgili bölümlerden kız öğrenciler, oluşturdukları film ekipleri ve film proje dosyaları ile birlikte başvurularını yapacaklar ve seçilen ekipler proje kapsamında eğitim alacak.

“Kız öğrencilerin öykü ve senaryoları hayata geçecek”

Kız öğrencilerin öykü ve senaryolarının hayata geçirileceği proje kapsamında tüm filmler için teorik ve teknik destek sağlanacak. Kadının gözüyle sinemanın gücünü birleştirecek projeye ünlü isimler de değer katacak. Kamera arkasında sinemanın gücünün hissedileceği proje sonucu ortaya çıkan filmlerin ilk gösterimi, Ekim 2022’de 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapılacak.