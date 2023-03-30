Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden Gaziantep’te veterinerlik hizmeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi veterinerleri depremden etkilenen Gaziantep’te küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kontrol ve muayenesini yaparken, hastalıkların da tedavisini gerçekleştiriyor.

Koordinatör belediye olarak Depremin etkilediği illerden biri olan Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde önemli çalışmalara imza atan Antalya Büyükşehir Belediyesi, hayvan sağlıyla da yakından ilgileniyor. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü’nde görevli veteriner ve teknikerler küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kontrol ve muayenesini yaparken, hastalıkların da tedavisini gerçekleştiriyor.

Muayene ve tedavi yapılıyor

Bölgede görev yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Serkan Sabuncu, kırsal kesimlerde eksikleri gidermek için çalıştıklarını söyledi. Sabuncu, “Gaziantep Nurdağı ilçesinde veterinerlik hizmetlerinde eksiklikler olduğunu gördük. Sorumlu olduğumuz kırsal kesimlerde bu eksiklikleri gidermek amacıyla gebelik muayenesi, iç-dış parazit uygulaması, hastalık teşhis ve tedavisi yapmaktayız. Küçük ve büyükbaş hayvanların aşılama çalışmalarında destek veriyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.