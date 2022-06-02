Antalya Büyükşehir Belediyesinden afetzede çiftçiye naylon desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli İlçesi Küçüklü ve Kayabaş mahallelerinde hortum nedeniyle seraları zarar gören 14 üreticiye sera naylonu yardımında bulundu.

Korkuteli Küçüklü ve Kayabaş mahallelerinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen hortum felaketinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hasar tespit çalışması yapıldı. Raporlar doğrultusunda destekte bulunulmasına karar verilen 14 üreticiye 20 dekarlık sera naylonu teslim edildi.

Küçüklü Mahallesi Meydanı’nda naylonlarını Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkililerinden teslim alan 14 üretici, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’e bu zor günlerinde kendilerine destek olduğu için teşekkür etti. “Muhittin Başkanımız bizi unutmamış’’ diyen üretici Mehmet Kavlak “Sağolsun Büyükşehir Belediyemiz çiftçisine sahip çıktı. Bugün naylonlarımızı teslim aldık. Canı gönülden teşekkür ediyoruz. Lafta kalır dendi ama ben Muhittin Başkanımızın bize sahip çıkacağından emindim. Başkanımız çiftçisinin ve halkının yanında durduğunu kanıtlamıştır” dedi.

"Sözünü tuttu"

Üreticilerden Ahmet Ateş “Alım gücümüz yoktu. Seraları yenilememiz zor olacaktı” derken, Duran Ersoy ise daha önce böyle bir yardım görmediklerini söyledi. Ersoy, “Afetin ardından gelen seralarımıza baktı gitti. Muhittin Başkanımızı biliyoruz. Böyle insanları Allah başımızdan eksik etmesin. Çiftçiyi destekleyeceğim, mazotu bedava vereceğim diyenleri çok görüyoruz. Çay bardağı bitesiye vaatler bol oluyor. Ama Muhittin Başkan sözünü yerine getirdi” diye konuştu.