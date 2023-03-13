Antalya Büyükşehir Belediyesi veterinerleri Gaziantep’te

Depremin etkilediği illerden biri olan Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi, hayvan sağlığını da ihmal etmiyor. Yaralı ve hasta hayvanlara müdahale eden Büyükşehir veterinerleri, koruyucu hekimlik programına destek veriyor.

Koordinatör belediye olarak depremden etkilenen Gaziantep’te her alanda çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, hayvan sağlığı ile de yakında ilgileniyor. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü’nde görevli veteriner ve teknikerler sokak sokak gezerek yaralı ve hasta sokak hayvanlarını tedavi ediyor.

Yaralı ve hasta hayvanlara müdahale

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Acil Müdahale Aracı’nda ilk müdahaleyi gerçekleştiren ekipler, ameliyat ya da farklı müdahaleler gerektiren durumlarda yaralı ve hasta hayvanları Gaziantep’te kurulan hayvan tedavi ve bakım merkezi çadırına naklediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Veterineri Semih Ercan, enfeksiyon, yaralanma gibi durumlara müdahale ettiklerini, gelen ihbarlar üzerine küçükbaş hayvanların da kontrolünü yaptıklarını söyledi.

Aşılama çalışmalarına destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, önleyici veterinerlik hizmetleri çerçevesinde önümüzdeki günlerde başlayacak koruyucu hekimlik programına da destek verecek. Büyükşehir ekipleri sahaya inerek, küçük ve büyükbaş hayvanların aşılama çalışmalarında aktif görev alacak.