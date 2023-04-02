Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi hizmette

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez İlçesi Kirişçiler Mahallesi’nde inşa ettiği modern Sokak Hayvanları Bakımevi can dostları ağırlamaya başladı. Kepezaltı’nda bulunan Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi’nde kalan köpek ve kediler yeni yerlerine taşındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez Kirişçiler 42 bin metrekare alan üzerinde inşa ettiği Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi can dostlara sıcak bir yuva oldu. 6 bin 800 metrekare kapalı alana sahip projenin tamamlanmasıyla Kepezaltı’nda bulunan Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi’nde kalan hayvanların nakli gerçekleştirildi.

Daha iyi şartlarda hizmet

Geniş barınak ve yaşam alanları, yerden ısıtmalı ve modern soğutma sistemleri ile dikkat çeken projede kedi ve köpekler serbest dolaşım alanlarında son derece mutlu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdür Vekili Mehmet Kocakasap, “Geçtiğimiz günlerde yeni yerimize hayvanlarımızla birlikte taşındık ve hizmet vermeye başladık. Köpeklerimiz ve kedilerimiz için kafes ortamları oluşturulduğu gibi klinik ortamlarımız, acil müdahale ünitelerimiz, karantina ünitemiz, depo alanımız ile birlikte geçmişe göre çok daha iyi şartlarda hizmet veriyoruz” dedi.

Artan ihtiyaçlara cevap veriyor

Sokak Hayvanları Bakımevi’nin artan hayvan nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandığını söyleyen Kocakasap şunları söyledi: “Burası daha ayrıntılı, daha teknik imkanlarla düşünüldü. Hayvanların yaşam alanları, konaklayacakları alanlar daha geniş olacak şekilde tasarlandı. Yerden ısıtma sistemi tasarlandı. Şu an burada 350 köpek, 130 engelli köpek, 145 tehlike arz eden köpek, 70 engelli kedi, 130 civarı tedavisi devam eden kedimiz var.”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi’nde yavrulu anne, engelli kedi, hasta reviri, yoğun bakım, operasyon öncesi ve sonrası bölümleri ile karantina, ön kayıt ve acil müşahede bölümleri yer alıyor. Buna ek olarak yasaklı ırk köpekler için de bir bölüm bulunuyor.