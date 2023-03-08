Antalya Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı’nda psikosoyal destek çalışmalarını sürdürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesinin, deprem bölgesi Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki çalışmaları sürüyor. Konteyner kentte afetzede vatandaşların barınma ve yemek ihtiyaçları karşılanırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli sosyal hizmet uzmanı ve sosyologlar psikososyal destek için saha çalışmaları yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı koordinesinde, Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Nurdağı’nda kurulan konteyner kentte afetzede vatandaşların barınma ve yemek ihtiyaçları karşılanırken, mobil tuvalet ve banyolar da önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesinin mobil kuaför tırı da bir gün şehir merkezi, bir gün köyler olmak üzere depremzede vatandaşlara hizmet veriyor.

4 noktada yemek dağıtımı

Başkan Muhittin Böcek adına çalışmaları yerinde koordine eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, Nurdağı ve İslahiye bölgesinde 4 noktada yemek dağıtımlarına devam edildiğini söyledi. Nurdağı’nda mobil kuaför hizmetine başlandığını da belirten Demir, "Bir gün köylerimizde bir gün şehir merkezinde olmak üzere elimizden geldiğince depremzede vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının koordinesinde diğer belediyelerle birlikte bu kötü günlerinde afetzede vatandaşımızın yanında bir nebze de olsa acılarını hafifletmeye çalışıyoruz" dedi.

Yerinde tespit çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli sosyal hizmet uzmanı ve sosyologlardan oluşan bir ekip de Nurdağı ilçesinde psikososyal destek çalışmalarına başladı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Etem Sardoğan, deprem sonrası afetzede vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının öncelik olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Halkın barınma beslenme, güvenlik gibi temel ihtiyaçlara erişiminde kaynaklara ulaşımını sağlayıp, bunların alt katmanlarıyla birlikte psikososyal ekiplerimizle birlikte çalışmalarımıza başladık. Depremden en çok etkilenen dezavantajlı gruplar arasında yer alan çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engellilere yönelik psikososyal destek çalışmalarımız da sürüyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlı ve engellilerle ilgili saha çalışmalarıyla tespitlerimiz oluyor ve bu tespitlere istinaden ihtiyaçları tedarik etme durumumuz devam edecek."