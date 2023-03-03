Antalya Büyükşehir Belediyesi Nurdağı’nda kreş açacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin barınma ve zaruri ihtiyaçlarını karşıladığı Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, çocuklar için kreş açmak için çalışmalara başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 11 ili etkileyen depremin ilk gününden itibaren depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Depremin ikinci günü Hatay’ın Defne ilçesi Uğur Mumcu Meydanı’nda çadır kent kuran Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin yardımına koşarak, yerleşke kurdu. Barınma, yemek, banyo, tuvalet, giyim bankası ile insani ihtiyaçların tamamını karşılayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamaları için de kolları sıvadı. Nurdağı’nda kreş açmak için çalışmalar başlarken, Antalya’daki mobil kuaför de bölgeye hareket etti.

Yerleşke oluşturuldu

Bölgeye giderek Nurdağı ve İslahiye’deki çalışmaları koordine eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, burada depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi: “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in talimatıyla Nurdağı’na geldik ve düzenimizi kurduk. Konteyner ve çadırlardan bir yerleşke oluşturduk ve kurduğumuz aşevi ile vatandaşlarımıza yemek yardımı yapıyoruz. İshaliye’de de ayrıca bir aşevi kurarak, yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Mobil fırınımızla sıcak ekmek üretiyoruz.”

Yerinde hizmet

Antalya’da getirdikleri kepçe, vinç gibi iş makineleri ile depremzedelere yardımcı olduklarını anlatan Ramazan Demir, “Vinçlerimizle bölgeye gelen konteynerlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtımında yardımcı oluyoruz. Vatandaşlarımıza enkaz kaldırmada destek veriyoruz. ASAT’ın temiz su arazözü ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çöp aracımızla biriken çöpleri topluyoruz. Mobil Kuaför tırımızı Antalya’dan buraya getirerek, depremzedelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda diğer belediyelerle birlikte buradaki hizmetlerimizi geliştireceğiz. Mahalleleri dolaşarak, hizmeti yerinde vereceğiz” dedi.

Kreş açacağız

Nurdağı’ndaki mahalleleri de dolaşarak ihtiyaçları tespit ettiklerini kaydeden Ramazan Demir, “Nüfusu yaklaşık 5 bin olan bir mahallemize gittik. Köy statüsünden mahalleye dönüşen bir yer. Orada kreş açılması ile ilgili yer tespitinde bulunduk. Yer sahipleri ile görüşerek, burada kısa süre içinde bir kreş açmak için çalışmalara başladık. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız kreş için gerekli malzemelerin teminine başladı. Çocuklarımız orada eğitimlerine başlayacaklar” diye konuştu.

Sosyal belediyecilik

Bölgede bulunan Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Güven Ulutekin de 10 gündür Nurdağı’nda bulunduklarını ifade ederek, şu bilgileri verdi: “Burada barınma, yemek, banyo, tuvalet, giyim bankası gibi insani yaşam şartlarının tamamını oluşturduk. Bununla beraber teknik ekibimiz depremzedelere tamirat ve tadilatla ilgili destek olmaya başladık. 3-6 yaş arası çocuklar için kreş yapma çalışmalarına başladık, malzeme ve materyallerinin siparişlerini verdik. Amacımız sadece insanların karınlarını doyurmak ya da onları güvenli alanlarda barındırmak değil. Artık sosyal belediyeciliği de burada uygulamak istiyoruz. Nurdağı’nın yarasına bir nebze de olsa ilaç olursak kendimizi şanslı hissedeceğiz”