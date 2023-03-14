Antalya Büyükşehir Belediyesi İslahiye’de kreş açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesi depremden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesi Kabaklar Köyü’nde kreş açtı. Kabaklar Köyü Kültür Evi tadilat çalışmalarının ardından tefrişatı da yapılarak çocuklara hizmet verecek bir kreş haline getirildi.

Depremden zarar gören illerden biri olan Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde koordinasyon merkezi kuran Antalya Büyükşehir Belediyesi her ihtiyaca cevap verecek çalışmalar yapıyor. Deprem sonrası merkez il ve ilçelerde yaşayan ailelerin ata ocağı, baba ocağı dedikleri köylere dönüş yapması nedeniyle köylerde çocuk sayısı arttı. Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde kreş ihtiyacının doğması üzerine harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi ilk kreşini açtı.

Kültür evi kreş oldu

İslahiye ilçesi Kabaklar köyünde Kültür Evi binası kreş olarak düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından boya, badanası yapılan, elektrik tesisatı elden geçirilen binanın iç tefrişatı da tamamlandı. Çocuklar için oyun alanları, boyama alanları, kütüphane gibi ünitelerin oluşturduğu kreş, Gaziantepli depremzede çocukların bir nebze de olsa yüzünü güldürdü.

Nurdağı’na da kreş yapılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Etem Sardoğan, Nurdağı ilçesinde de kreş ihtiyacı olduğunu belirterek uygun bir bina arayışının sürdüğünü belirtti. Sardoğan, sağlam ve uygun bir bina bulunmasının ardından kısa sürede buranın da kreş olarak düzenleneceğini söyledi.