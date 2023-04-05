Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş arasında toplu sözleşme

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında kadrolu 260 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle en düşük günlük ücret 402,5 TL oldu. Başkan Muhittin Böcek, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dilerken, Belediye-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan “İşçilerini enflasyon altında ezdirmeyen Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde kadrolu işçi olarak çalışan 260 personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Ücret ve sosyal haklarda iyileştirmeleri kapsayan sözleşme; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Belediye-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan tarafından imzalandı.

Hayırlı olmasını diledi

İmza töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Antalyamız için çalışmalarımıza devam edeceğimizi ve yanımızda çalışan arkadaşlarımızın teri soğumadan ücretlerini ödeyeceğimizi söyleyerek göreve geldik. Bu düşünceyle Belediye-İş Sendikasıyla ortak anlayış içerisinde yapılabilecek ne varsa yapmaya gayret gösterdik. 260 kadrolu işçimizi kapsayacak şekilde 1 Mart’tan geçerli olmak üzere 2 yıllık imzaladığımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan böcek’e teşekkür etti

Belediye-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan da Başkan Muhittin Böcek’e sendika üyeleri adına teşekkür ederek, “Depremi yaşadık ülkemiz çok enflasyonel bir ortamdan geçiyor. Bu süreçte işçi arkadaşlarımızın emeğini, alın terini belediyemizin bütçesi dahilinde enflasyon altında ezdirmeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’e ve çalışma ekibine çok teşekkür ediyoruz. Toplu iş sözleşmemiz hayırlı olsun” diye konuştu.

1 Mart 2023 tarihinden geçerli olarak 2 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesinden 260 kadrolu işçi yararlanacak. Ücret ve sosyal haklarda iyileşme öngören toplu iş sözleşmesi ile taban ücreti 400 TL’ye çıktı. Ortalama en düşük sosyal paket 3285 TL oldu. En düşük maaş alan işçinin 6 aylık ücret artışı ortalama 33.52 oldu. Ortalama ücret artışları ise yüzde 27.5 olarak gerçekleşti.