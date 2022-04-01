Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Zirvesi’nde

Ankara’da, iklim değişikliği ile mücadelenin ekonomiye etkisinin en aza indirilmesi için dünyanın ilk ekonomi ve iklim değişikliği zirvesi yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Zirvede ‘İklim Dostu Kuruluş’ olarak yerini aldı.

İklim değişikliğine karşı farkındalığın oluşturulacağı, sorunların tartışılacağı ve çözümlerin bulunacağı Eko İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi Ankara’da ATO Congresium’da yapıldı. “İklim Değişikliği” ve “Yeşil Dönüşüm” konularının ele alındığı zirveye; devlet başkanları, kamu kurumları temsilcileri, yirmiyi aşkın uluslararası kurum ve kuruluş, otuzu aşkın üniversiteden akademisyen, iyi örnek uygulamalarıyla belediyeler, organize sanayi bölgeleri, teknokentler ve sektör temsilcileri katılım gösterdi.

“Çevre ve doğa dostu çalışmalar”

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen zirveye Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy katıldı. “Yerel Yönetimlerde Yeşil Dönüşüm” başlıklı oturumun konuşmacılarından biri olan Atasoy, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çevre ve doğa dostu çalışmalarını anlattı. Atasoy, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliği ile mücadele ile Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı ve devam eden İklim Uyum Eylem Planı Çalışmaları, Akıllı Şehir Uygulamaları (MatchUP projesi), yenilenebilir enerji tesisleri, akıllı tarım, çevre dostu ulaşım, kurakçıl peyzaj uygulamaları, çevre eğitim, farkındalık çalışmaları ile deneyimlerini aktardı.

“Fuarda tanıtım standı açıldı”

Eko İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi, dünyanın ilk ekonomi ve iklim değişikliği fuarına da ev sahipliği yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarafından fuar alanında açılan tanıtım standında, gelen ziyaretçilere belediyenin iklim dostu çalışmaları hakkında bilgi verildi.