Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nde koltuklara çocuklar oturdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Oturumu düzenledi.

Çocuk misafirlerini ağırlayan Gençlik Meclisi’nde renkli anlar yaşandı. Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar, yerini Simay Yade Çoban’a bırakırken, divan ve meclis üyesi koltuklarına da çocuklar oturdu. Meclisin açılış konuşmasını yapan Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar, gençlerin düşüncelerini meclis çatısı altında dile getirmeye çalıştıklarını belirterek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Bugüne kadar gençlerin sorunlarını mecliste dile getirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Kayapınar, sınav stresi, akran zorbalığı, psikolojik şiddet, gelecek kaygısı, korku, ekonomik şartlarda derken gençlerin evden bile çıkamaz hale geldiklerini söyledi.

Gençlerin zengin olmak değil, sadece yaşamak istediğini söyleyen Kayapınar, “Hepimiz bu topraklarda barışı, huzuru, mutluluğu istiyoruz. Hepimiz ülkemizin büyümesini, ilerlemesini istiyoruz. Hepimiz adaleti, şeffaflığı, dürüstlüğü istiyoruz. Hepimiz gülmeyi, eğlenmeyi, özgürce fikirlerimizi belirtmeyi istiyoruz” dedi.

Çocuklar taleplerini dile getirdi

Konuşmasının ardından Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar koltuğunu Simay Yade Çoban’a devretti. Başkan Çoban ile meclis üyeleri ülke ve Antalya gündemini değerlendirdi. Büyükleri aratmayacak konuşmalar yapan çocuklar; engellilere, çocuklara ve büyüklere saygı duyulması gerektiğini söyledi.