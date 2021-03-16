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Antalya Büyükşehir Belediyesi enerjisini güneşten alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hizmet binası çatısına ‘Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali ve Elektrik Depolama Sistemi’ kuruyor. Çalışmaların başladığı proje tamamlandığında yaklaşık 260 kW saat enerji üretimi ve 250 kW saat enerji depolaması gerçekleştirecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin enerjisini üreten ve depolayan ilk belediye olacağı bildirildi.

ANTALYA 16.03.2021, 12:38
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Antalya Büyükşehir Belediyesi enerjisini güneşten alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hizmet binası çatısına ‘Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali ve Elektrik Depolama Sistemi’ kuruyor. Çalışmaların başladığı proje tamamlandığında yaklaşık 260 kW saat enerji üretimi ve 250 kW saat enerji depolaması gerçekleştirecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin enerjisini üreten ve depolayan ilk belediye olacağı bildirildi.

Enerji verimliliği alanında sürdürülen MAtchUP Projesi kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası çatısına “Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali ve Elektrik Depolama Sistemi” kuruluyor.

Kurulum başladı

Çalışmaları başlanan projede, Belediye hizmet binası çatısına güneş panellerinin yerleştirileceği çelik konstrüksiyon ayaklarının montajı yapılıyor. Proje tamamlandığında belediye çatısında yaklaşık 260 kW saat enerji üretimi ve 250 kW saat enerji depolaması gerçekleştirecek. Projenin ikinci etabında Kepez Mahallesi’ndeki Antalya Ulaşım A.Ş. tramvay atölyesi binası çatısına da GES kurulumu yapılacak. İki aşamalı proje tamamladığında belediye hizmet binası ve tramvay atölyesinin çatısında toplamda 340 kW saat enerji üretimi ve 400 kW saat enerji depolaması gerçekleşecek.

MAtchUP Projesi kapsamında yapılacak uygulamalardan “Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali ve Elektrik Depolama Sistemi Kurulumu” Projesiyle Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de kendi elektriğini üreten ve depolayan ilk belediye olacak.

Karbon salınımı azalacak

Proje ile yılda ortalama 1 TWh temiz enerji, yüzde 100 yenilenebilir olarak üretilip doğrudan 500 ton karbondioksit (CO2) salınımı önlenmiş olacak. Projenin modüler yapısı sayesinde elektrikli araçlar ve diğer sistemler yüzde 100 temiz enerji ile şarj edilebilecek.
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