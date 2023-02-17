Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri hasar tespit çalışmalarında görev alacak

Deprem afetinin yaşandığı ilk günden itibaren bölgede pek çok alanda yardım ve desteklerini sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi deprem hasar tespit çalışmalarında da görev alacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olan Osmaniye’de arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Bu çalışmayla birlikte hasarlı binaların tespiti de yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde görevli inşaat mühendisi ve inşaat teknikerlerinden oluşan ekipler Osmaniye’ye gitti.

Bir inşat mühendisi ve bir inşaat teknikerinden oluşan toplam 8 kişilik 4 ekip, AFAD Başkanlığı koordinesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen çalışmalarda görev alacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Osmaniye’de depremden zarar gören binaların az, orta ve ağır hasarlı olup olmadıkları konusunda yapılacak çalışmalara destek verecek. Yapılacak çalışma sonucu, binaların oturulabilir olup olmadığı ya da yıkılması konusunda karar alınacak.